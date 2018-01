Der Traum vom Rekordjahr

Landkreis KT „Machen wir doch einen Ausflug ins Weinland.“ So oder so ähnlich sprechen immer mehr Menschen, die ihren Urlaub planen. Der Tourismus in Deutschland und Bayern boomt. Auch im Landkreis Kitzingen ist der Trend deutlich zu spüren. 2016 übernachteten hier so viele Menschen wie in keinem anderen Jahr zuvor. Wie viele genau, das wissen die Verantwortlichen der drei größten Tourismusbüros des Landkreises, Julia Then in Kitzingen, Marco Maiberger an der Mainschleife und Simone Mergenthaler in Iphofen. Kann das laufende Tourismusjahr 2017 vielleicht sogar das Rekordjahr 2016 toppen?

Für den gesamten Landkreis hat Simone Göbel vom Regionalmanagement am Landratsamt die bislang sehr zufriedenstellenden Zahlen, die auf Daten des statistischen Landesamtes beruhen. 216 723 Übernachtungen meldeten die Beherbergungsbetriebe von Januar bis Ende Mai 2017. Das sind 9314 Übernachtungen mehr als in den ersten fünf Monaten des Vorjahres – und dabei sind die Aufenthalte in Gasthäusern mit weniger als zehn Betten gar nicht eingerechnet. Im Landkreis gibt es schließlich viele Winzerhöfe oder private Ferienwohnungen mit kleineren Kapazitäten.

Zudem finden Faktoren wie Wetterlage oder Ferienzeiten keinen Eingang in die Statistik. Die Pfingstferien lagen zum Beispiel heuer komplett im Juni und verhindern damit noch bessere Zahlen für die ersten fünf Monate des Tourismusjahres. Ein goldener Herbst mit Altweibersommer könnte allerdings noch zusätzlich dafür sorgen, dass der Rückstand aufgeholt und die Zahlen bis zum Jahresende noch deutlich nach oben korrigiert werden.

Wobei der Landkreis Kitzingen mehr als im Soll liegt bei den Übernachtungen. Bisher suchten 123 290 Touristen eine Bleibe, und damit 2941 mehr als 2016. Sie teilen sich auf in 102 946 Übernachtungsgäste aus Deutschland, weitere 20 344 kamen aus dem Ausland. Und wie lange bleiben die Touristen im Schnitt? Ausländische Gäste bleiben durchschnittlich 1,6 Tage, die deutschen 1,8 Tage. Damit liegt der Landkreis Kitzingen knapp unter dem bayernweiten Schnitt von 2,0 bzw. 2,6 Tagen.

Über dem Schnitt und damit an der Spitze der Urlaubsregionen im Landkreis liegt die Volkacher Mainschleife. Trotz sensationeller 94 044 Übernachtungen allein in der Stadt Volkach in 2016 hält es der Leiter der Tourist-Info Marco Maiberger durchaus für realistisch, dass die Zahlen dieses Rekordjahreswieder erreicht werden – auch wenn das schlechte Wetter zum Volkacher Weinfest die Bilanz schon jetzt trübt. „Wir liegen bisher deutlich über dem Vorjahresniveau – und das war bereits sehr gut!“

Denn die Mainschleife bietet neben Volkach mindestens zwei weitere Anziehungspunkte für Touristen. Bei der Verweildauer liegt Sommerach mit seinem Campingplatz und 2,7 Tagen im bayerischen Schnitt, Nordheim folgt mit 2,1 Tagen auf dem Fuß. „Kurzum: An der Mainschleife zeigt die Tourismusampel weiter grün“, so Marco Maiberger zufrieden – vor allem, wenn man die Zahlen von vor zehn Jahren mit berücksichtigt. Obwohl damals noch andere Kriterien, zum Beispiel eben bezüglich der Bettenzahl, herrschten, stiegen die Übernachtungen in Sommerach von 66 012 auf 77 586 und in Nordheim von 15 688 auf 16 409 an. In Volkach waren es 2007 noch 67 645 Übernachtungen, also über 27 000 weniger als 2016. Und: Der Rekord könnte heuer eingestellt werden.

Ähnlich sieht es in Iphofen aus. Mit 22 243 Übernachtungen bis einschließlich Juni 2017 liegt man am Fuße des Schwanbergs mehr als im Soll. Während Simone Mergenthaler von der Tourist-Info für die Monate April, Mai und Juni in diesem Jahr ein leichtes Plus im Vergleich zum letzten Jahr festgestellt hat, gab es im Januar, Februar und März ein leichtes Minus – die buchungsstärksten Monate stehen allerdings noch aus. „Wir gehen davon aus, dass 2017 ähnlich wie 2016 wird.“ Im Vergleich zu den Tourismuszahlen von vor zehn Jahren ergibt sich auch im südlichen Landkreis ein erfreuliches Bild: Mit 45 554 Übernachtungen war die Nachfrage damals zwar schon verhältnismäßig hoch, man konnte sich bis 2016 aber ebenfalls noch einmal steigern und 50 682 Übernachtungen registrieren.

Was den Tourismus-Experten in Iphofen neben der Wetterabhängigkeit und der damit verbundenen Spontaneität der Buchungen auffällt, ist die Bedeutung der Online-Buchbarkeit. Und: „Wir sind Urlaubsziel für Zweit- und Dritturlaube mit einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von knapp zwei Nächten“, so Simone Mergenthaler.

Fakt ist, dass das Fränkische Weinland für Touristen immer interessanter wird. Das ist allerdings nicht allein anhand der erfreulichen Übernachtungszahlen festzustellen. „Tagesgäste machen sehr viel aus“, erklärt die Leiterin des Tourismusbüros in der Großen Kreisstadt, Julia Then. 2016 zählte sie 48 838 Übernachtungen, so viele wie noch nie. Das gleiche gilt auch für die Besucher ohne Unterkunft.

Dabei hatte in Kitzingen die Gefahr bestanden, dass der Abzug der Amerikaner im Jahr 2006 auch den Tourismus negativ beeinflussen könnte – schließlich hatten diese zum Beispiel durch Verwandtschaftsbesuche für gute Übernachtungszahlen gesorgt. Mit 39 155 standen 2007 aber trotzdem mehr Übernachtungen als im Vorjahr zu Buche.

Und zehn Jahre später? „Aus dem Bauch heraus wird jeder antworten: weiterhin steigende Übernachtungszahlen, Betriebe sehr gut ausgebucht. Urlaub in Deutschland boomt“, sagt Julia Then. Für 2017 rechnet sie wieder mit einem Top-Jahr. „Tatsächlich ist es freitags und samstags oft schwer, freie Betten zu finden.“ Durchschnittlich bleiben die Gäste 1,9 Tage in Kitzingen, und die liegen eben oft auf den Wochenenden.

Bleibt abzuwarten, ob 2017 die Rekorde von 2016 einstellen kann. Die Touristiker des Landkreises harren jedenfalls in gespannter Zuversichtlichkeit. Gänzlich unzufrieden wird am Ende sicher keiner sein – die (Übernachtungs-)Zahlen sprechen schon jetzt für sich.