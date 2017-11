Der Ton macht die Musik

Es ist ein weites Feld, die Liebe. Erich Schützendorf ist Pädagoge, vielfacher Autor und erfahren in der Altenpflege, doch er nähert sich seinem Thema persönlich und offen, mit einer guten Portion Kölner Charme. Dem Publikum tut das gut, denn noch immer ist kaum etwas so tabubesetzt wie das Sprechen über Sexualität in der Öffentlichkeit, noch dazu über Sex im Alter.

Von Erfahrungen des Verlustes und des Wenigerwerdens ist dieses Thema geprägt. Noch etwas, worüber unsere Gesellschaft nicht gerne redet. „Klar lässt es nach“, sagt Erich Schützendorf. Weniger Lust, weniger Stehvermögen, das sei eben ganz normal. Da helfen auch keine Hochglanzwerbebilder von Alten auf Inlinern und im Tätowierstudio. Altwerden ist keine verlängerte Pubertät, und wir werden nicht gesund und munter in die Kiste hüpfen. Im Alter wird vieles weniger, dafür hat es andere, eigene Qualitäten.

„Wir springen nicht mehr vom Kleiderschrank. Gott sei Dank.“ Robert Pütz, Dichter

Erich Schützendorf bezeichnet es gerne als den Nachtisch im Menü des Lebens, der vieles noch versüßen und versöhnen kann. Und er erzählt von der entspannten Erotik des Altseins, die nicht mehr gockeln und nichts beweisen muss. Oder, wie es der von ihm mehrfach zitierte Kölner Dichter Robert Pütz formuliert: „Wir springen nicht mehr vom Kleiderschrank. Gottseidank.“

Die Gefühle aber, die Leidenschaft, sie sind auch im Alter nicht verschwunden. Und das ist ein Faktor, über den zumindest gesprochen werden muss in der Pflege, wie Schützendorf feststellt. Und wenn es gut läuft, dann kann er sogar genutzt werden. Nämlich, um ein wenig Schwingungen, Spiel, Lebensfreude und auch Zärtlichkeit in den Pflegealltag zu bringen.

Schützendorf macht sehr klar, dass es nicht darum geht, irgend jemandem zu erlauben, Grenzen zu überschreiten. Und dass kein Pflegender Dinge tun muss, die ihm nicht angenehm oder möglich sind. Dass es aber umgekehrt auch nicht sein dürfe, dass immer die Prüdesten bestimmten, was der richtige Umgang mit alten Menschen sei. „Ich kenne so viele Pflegende, die ganz viel Zuneigung und Zärtlichkeit in sich spüren und gerne geben. Warum sollten die sich zurückhalten müssen, weil es angeblich unprofessionell ist, wenn man etwa einer alten Dame erlaubt, einem ein Küsschen auf den Arm zu drücken?“

Warum nicht, fragt Schützendorf, einem alten Charmeur, der mit „Guten Morgen, schöne Frau“ an den Frühstückstisch rollt, mal anders antworten. Nicht mit „Wurst oder Käse, Herr Maier?“, sondern mit „Also Herr Maier, mit Ihnen würd' ich glatt durchbrennen.“ Ein Flirt, das wissen wir alle, kann den ganzen Tag versüßen.

Der Ton macht die Musik, stellt Schützendorf klar, und manchmal ist es auch einfach nur ein Blick. Grenzen, die müssen natürlich gewahrt werden. Aber sie sollten von mutigen, selbstbewussten, der eigenen Sinnlichkeit nicht feindlich oder ambivalent gegenüberstehenden Menschen gezogen werden. Eine seiner Zuhörerinnen sieht gerade dort das Problem. Sie leitet eine Altenpflegeschule und bedauert, dass viele Schüler einfach zu jung sind, noch zu sehr mit der eigenen Sexualität beschäftigt, um mit der eines alten Menschen gelassen umzugehen. Sicher sind auch nicht alle Situationen mit einem Augenzwinkern zu lösen. Und es gehört Mut dazu, nicht ins Roboterhafte zu flüchten, in den unglaublich intimen Situationen, in denen man einem anderen Menschen die Vorhaut zurück schiebt beziehungsweise die Schamlippen spreizt, um ihn zu waschen.

Nicht nur für junge Menschen kann das schwer sein. Aber wenn man die Souveränität besitzt, meint Schützendorf, auch hier mit einem Augenzwinkern, mit einem Einvernehmen vorzugehen, mit einem Blick, der sagt: Ich weiß, ist schwer, aber sie und ich, wir machen das, okay? Dann wäre viel gewonnen.

Manchmal hilft es auch, über die Dinge zu reden: Im Pflegeteam, mit den Angehörigen. Etwa darüber, ob man Menschen, die sexuelle Bedürfnisse besitzen und auszuleben versuchen, mit erotischem Spielzeug weiterhilft. Und dass es nichts nützt, so zu tun, als wären Menschen mit Demenz oder Pflegebedarf asexuelle Wesen, die – im äußersten Fall – im Zaum gehalten werden müssen. Mit mehr Achtsamkeit könnte man ihre Bedürfnisse erkennen und respektvolle Lösungen finden.

„Ein Flirt kann den ganzen Tag versüßen“ Erich Schützendorf Pädagoge und Autor

Schützendorf selbst arbeitet in seinem Heim auch mit Sexualassistentinnen, Prostituierten, die auf Alte und Behinderte spezialisiert sind. Die Kosten trägt das Heim.

Sicher ist es nicht ganz einfach für eine Tochter, zu akzeptieren, dass ihre demente Mutter im Heim eine Geliebte gefunden hat, mit der sie Zärtlichkeiten austauscht. Aber man kann darüber reden, ob das nicht ein Gewinn für alle ist. Und warum sollte man dem Sohn recht geben, der darum bittet, es seiner dementen Mutter auszutreiben, dass sie allen Menschen Kusshände zuwirft. Weil er sich dessen schämt. „Sie kontrolliert ihre liebenden und zärtlichen Gefühle für die Welt nicht mehr“, stellt Schützendorf klar. „Wir tun das. Sind wir die klügeren Wesen?“

Der Ton sei alles, fasst Schützendorf am Ende zusammen. Dazu ein wenig Mut und Ehrlichkeit. Noch einmal schildert er einen seiner unschuldigen Flirts mit einer alten Dame, die ihn entzückt hat. „Was ist dabei, ihr Herz ins Hüpfen zu bringen?“, fragt er. Nichts, will einem scheinen. Außer Lebensfreude für alle Beteiligten.