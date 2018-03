Der Tag, an dem die Siedler baden gingen . . .

Als absolut belebendes Element des Kitzinger Weinfest-Sonntags entpuppte sich die sechste Auflage des Drachenbootrennens.



Noch vormittags waren die Rennen gestartet worden und am späten Nachmittag standen die Sieger fest. Manche Mannschaft glänzte mit der Optik, andere mit Mannschaftsgeist und wieder andere mit Schnelligkeit.

Ungewollt für einen Brüller sorgte die Truppe des SSV Kitzingen, die beim Kampf um den Finaleinzug nach dem Ziel mit ihrem „Speed-Boot“ im Main untergingen. Apropos untergehen: Am Samstag wäre es fast zu einem Unfall gekommen, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Da trainierten die Drachenbootfahrer auf dem Main. Um 14.20 Uhr, so der Pressebericht der Polizei, fuhr ein Sportboot in voller Gleitfahrt talwärts am Trainingsbereich vorbei. Zu dieser Zeit befanden sich zwei besetzte Drachenboote im Wasser. Durch den verursachten Wellenschlag wackelten die beiden Boote sehr stark und schlugen gegen die Steinwand.



Die Besatzungen konnten weitere Schäden verhindern. Glücklicherweise gingen keine Personen über Bord. Der Motorbootfahrer wurde von der Wasserwacht verfolgt und eingeholt. Der Bootsfahrer wurde gestellt und gab an, die trainierenden Drachenboote nicht gesehen zu haben.

Der Trainingsbereich war als Wassersportveranstaltung ausgeschildert und abgesichert. Der Motorsportler muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.

Doch zurück zum Drachenbootrennen am Sonntag und zu den gekenterten Siedlern: „Plötzlich hatten wir Schieflage und viele Leute lagen auf mir, ich war froh, dass ich nicht abgesoffen bin“, sagte der patschnasse SSV-Vorsitzende Mathias Rumpel hinterher am sicheren Ufer. „Wir waren wohl zu schnell mit viel Tiefgang und der Steuermann wollte wohl zu schnell drehen nach dem Ziel“, skizzierte Siedler-Stadtrat Manuel Müller das Malheur.

Ungeachtet der unfreiwilligen Maindusche gaben die Siedler im Finale der vier besten Männer-Boote noch einmal Vollgas und markierten in 1:06.54 Minuten ihre persönliche Bestzeit. Doch der Kraftakt wurde nicht belohnt, denn das Team „Mopsgeschwindigkeit“ von Leoni-Bordnetze bestätigte seine prima Tagesform und schlug die Siedler mit einem hauchdünnen Zielfinish mit zwölf Hundertstelsekunden Vorsprung. Platz drei ging an die Albertshöfer Senk- und Spreizfußhopser, vor der Besatzung der WM-Fahrschule. Bei den Frauen setzte sich die „Schwabenpower“-Riege aus Ulm im Finalrennen klar vor den Volkacher Handballfrauen durch.

Erstmals war heuer ein Schul-Cup ausgelobt, den sich die „Harten vom Garten“ aus dem Armin-Knab-Gymnasium nach dem Finalerfolg gegen den „Feuerspeienden Drachen“ der BOS/FOS holten. Die „Harten vom Garten“ vertraten zusammen mit den „BluMen“ als zwei Mannschaften die Schulgarten-Gruppe von Lehrer Martin Schwab.

Moderiert von Hofrat Walter Vierrether, Regina Ehrlich und Kristin Weißenberger, mischten heuer 21 Mannschaften in den Drachenbooten von Organisator Daniel Lux aus Rosenheim mit. In jedem Boot saßen 16 Paddler, mit mehr oder weniger Power. Nicht zu den Favoritinnen zählten Vierrethers Hofstaats-Majestäten, die aber mit ihren Krönchen im Haar optisch punkten konnten.



Auch die AKG-Mannschaften sorgten für Farbtupfer mit ihren ganzkörperblauen „BluMen“ und dem Bikini-Outfit. Illustre Trommler wie in den Booten der Senk- und Spreizfußhopser oder Hofrat Alexander Nuss mit goldener Lockenpracht würzten das Geschehen an der Mainpromenade.