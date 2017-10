Der Streit ist vorprogrammiert

In Teilen des Bayerischen Waldes geht die Angst um. Der Wolf ist los. In Unterfranken ist der Wolf dagegen kein Thema. Aber was nicht ist, kann noch werden. Vielleicht sogar schneller, als man denkt.

In Ansbach, im Nürnberger Land, im Raum Bayreuth, in Main-Spessart: Überall dort sind in den letzten Monaten Wolfsichtungen gemeldet worden. Einzelne Tiere, die durch die Wälder ziehen. Oft 70 Kilometer am Tag. „Die machen vor Landkreisgrenzen keinen Halt“, sagt Ulrike Geise und schmunzelt ob der Frage. Natürlich sei es möglich, dass es auch im Landkreis Kitzingen schon Wölfe gegeben hat. „Sogar sehr wahrscheinlich.“ Aufgefallen sind sie hierzulande bis dato aber nicht.

Nach Überzeugung der zweiten Vorsitzenden des BN in Kitzingen und Artensprecherin des BN in Bayern wird das auch so bleiben. „Der Wolf ist viel zu scheu“, sagt sie. „Der meidet Menschen.“ Es sei denn, es handelt sich um Tiere, die in der Obhut von Menschen aufgewachsen sind – so wie die sechs Exemplare, die vor ein paar Tagen aus dem Freigehege des Nationalparks Bayerischer Wald entflohen sind – weil jemand unerlaubt die Türen geöffnet hat. Seither ist der Wolf in aller Munde.

Fast 150 Jahre waren die Tiere aus Deutschland verschwunden. Mitte der 90er-Jahre tauchten Berichte über Sichtungen in Ostdeutschland auf. Diese Wölfe sind vermutlich aus Ostpolen eingewandert. Mittlerweile gibt es nach den Schätzungen des Naturschutzbundes in Deutschland rund 60 Wolfsrudel und neun Paare – die meisten in Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Auch in Bayern leben zwei Wolfsrudel.

Biber beschäftigt Bauern mehr

as die Naturschützer freut, ist vielen Landwirten ein Graus. „Die Widerstände sind zum Teil sehr groß“, sagt Geise. In der Arbeitsgruppe „Große Beutegreifer“ – zu denen neben dem Wolf auch der Bär und der Luchs gehören – würden Naturschützer und Vertreter der Landwirtschaft zwar an einem Tisch sitzen. Die Meinungen gingen aber teilweise weit auseinander. Die Vorstellung von Wölfen, die ungehindert durch die Landschaft ziehen, sind vielen Vertretern der Landwirtschaft ein Graus. „Aber der Wolf lässt sich nun mal nicht in ein Ordnungssystem pressen“, sagt Geise.

Noch ist kein Wolf im Landkreis Kitzingen gesichtet worden. „Ich habe jedenfalls nichts gehört“, sagt der Geschäftsführer des hiesigen Bauernverbandes, Rudolf Bender. Derzeit sei der Wolf auch kein Thema bei den Bauern in Unterfranken. Biber, Wildschweine, Nilgänse und Saatkrähen würden ihnen schon genug Kopfzerbrechen bereiten, zerstören sie doch Flächen und Pflanzen. Eines macht Bender aber deutlich: Sollte sich ein Rudel ausgerechnet in unseren Breiten niederlassen, wäre der Streit mit den Naturschützern vorprogrammiert. „Wir würden gewaltig aneinandergeraten“, prophezeit er.

Warum? Weil es keine sinnvollen technischen Vorrichtungen gäbe, die einen Wolf davon abhalten könnten, Tiere zu reißen. Und weil die Entschädigungszahlungen im Fall eines gerissenen Tieres nicht wirklich dessen Wert entsprächen. „Es wird ja nur der Wert des Fleisches entschädigt“, gibt Bender zu bedenken. „Aber nicht der gesamte Zuchtwert.“ In diesem Punkt stimmt Christian Hierneis zu. Am Bund Naturschutz liege das aber nicht, betont der Wolfs-Experte des BN. „Wir würden gerne mehr bezahlen.“ Laut EU-Vorschriften dürfe in solchen Fällen aber nur ein bestimmter Betrag – bei einem gerissenen Schaf sind es in der Praxis zwischen 200 und 400 Euro – bezahlt werden.

30 000 Euro sind vor zehn Jahren in einen Entschädigungsfonds einbezahlt worden. Gefüllt wurde er vom Naturschutzfonds, vom Jagdverband und vom Bund Naturschutz. „Bis heute ist der Topf noch gut gefüllt“, sagt Hierneis. Die Zahl der Risse durch große Beutejäger halte sich nämlich im Rahmen – zumindest bislang. Rund 60 sind im bayerischen Alpenraum in den letzten zehn Jahren nachgewiesen worden. Etwa die Hälfte gingen auf das Konto von Bär „Bruno“.

Nicht viel Zählbares

Dennoch: Die Vertreter des Bund Naturschutz wissen um die Brisanz und wollen Lösungen. Viel Zählbares hat die Arbeitsgruppe zum Leidwesen von Hierneis nicht zustande gebracht. Er macht dafür die Staatsregierung verantwortlich. „Wir haben uns relativ früh auf ein gangbares Konzept geeinigt“, sagt er. Beispielsweise auf sinnvolle Schutzmaßnahmen, die es für die Weidetiere durchaus gebe. Mit mobilen, elektrisch geladenen Zäunen könnten zum Beispiel Schafe in der Fläche geschützt werden, im Alpenraum müssten Herden zusammengelegt werden. Speziell ausgebildete Hunde neben den Hüte-Hunden würden ebenfalls helfen. Nur: Eine Finanzierung für diese Maßnahmen ist von Seiten des Staates bis heute nicht bereit gestellt worden.

„Das Thema wird uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigen“, weiß Hierneis. Wölfe sind per Gesetz geschützt, sie werden sich weiter verbreiten. Vermutlich auch in Unterfranken. „Sie suchen möglichst ungestörte Ecken und Wälder mit einem großen Bestand an Rehen“, erklärt er. „Die gibt es natürlich auch in Franken.“

Der Wolf wird in Bayern damit wohl ein Thema bleiben. Ulrike Geise kann die Aufregung nicht wirklich nachvollziehen. Kürzlich war sie im Urlaub in Istrien, ein beliebtes Reiseziel. „Istrien hat, ebenso wie der Rest von Kroatien, vergleichsweise gute Bestände an Wolf und Bär“, informiert sie. Aufregen tut sich darüber kaum jemand. Die Touristen aus Deutschland schon gleich gar nicht.