Der Stollenwein

Da stehen sie: Vier Weinfässer. 70 Meter unter dem Boden. Ein Experiment von drei jungen fränkischen Winzern – wissenschaftlich begleitet von der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim (LWG).

Von einer „super Idee“ spricht deren Präsident Dr. Hermann Kolesch, von einem sichtbaren – und bald auch schmeckbaren – Zeichen für die Dynamik und die Neugierde junger fränkischer Winzer.

„Wir wollen sehen, wie sich die hohe Luftfeuchtigkeit und die konstante Temperatur auswirken.“ Johannes Burkert, Oenologe

Thomas Fröhlich, Max Martin und Markus Hillabrand heißen die drei Winzer, die sich unter dem Namen „Keuper Connection“ zusammengetan haben. Alle sind sie Anfang 30, alle haben sie ein Weingut von fünf bis zehn Hektar Größe, alle wollen sie neue Wege gehen. „Als Iphöfer bin ich mit der Firma Knauf quasi verwurzelt“, erklärt Thomas Fröhlich. Die Firma, die in 86 Ländern der Welt präsent ist, Anhydrit und Gips abbaut, betreibt in Hüttenheim einen rund 1,4 Quadratkilometer großen Bergwerkstollen. Direkt unter dem Hüttenheimer Tannenberg. Dort, rund 70 Meter unter der Erdoberfläche, sind die Holzfässer mit hochwertigem Silvaner der Ernte 2017 eingelagert. Referenzfässer der gleichen Ernte stehen in den jeweiligen Weingütern. Die LWG hat sich dem Experiment angeschlossen. „Wir wollen sehen, wie sich die hohe Luftfeuchtigkeit und die konstante Temperatur auf den Wein auswirken“, erklärt Dipl.-Ingenieur Johannes Burkert vom Sachgebiet Oenologie und Kellertechnik. Andere Einwirkungen wird es wohl nicht geben. Der besondere Geruch, rund 70 Meter unter Tage, werde sich wohl kaum auf den Wein auswirken.

Bei 80 Prozent liegt die Luftfeuchtigkeit, bei 14 bis 15 Grad Celsius die Temperatur – jahrein, jahraus. „Ein Einfluss auf den Wein wird sicher da sein“, meint Burkert. „Die Frage ist nur, wie groß er ist.“ Im Sommer 2018 sollen die Fässer das erste Mal geöffnet, regelmäßig soll der Wein dann verkostet werden. Wann die Verbraucher den besonderen Wein kaufen können, steht noch in den Sternen. „Vielleicht lassen wir ihn auch zwei oder drei Jahre im Stollen“, sagt Max Martin aus Zeil am Main. Auch dort, in den Haßbergen, wächst der Silvaner auf Keuper – das Gestein, dass die drei jungen Weinmacher verbindet und namensgebend für die „Connection“ war.

„Ich wollte schon immer neue Ideen und Impulse im Team ausprobieren“, sagt Thomas Fröhlich. Mit seinen beiden Kollegen war er sich einig, dass die besten Tropfen des Jahrgangs für den Test herangenommen – und in einem Holzfass aus Steigerwälder Eiche gelagert werden sollen. „Wir wollten mal über die Reife hinweg mit unseren Weinen experimentieren“, erklärt Max Martin. Auf das Ergebnis ist er jetzt schon sehr gespannt. Seine Vermutung: Die Silvaner werden unter Tage wohl langsamer reifen als ihre Pendants über Tage in den jeweiligen Weingütern.

Je 500 Liter sind in den Holzfässern eingelagert. Ob sie im Bocksbeutel oder in der hochwertigen Burgunderflasche in den Verkauf gelangen, ist den drei Winzern noch nicht ganz klar. Auf dem Etikett soll der besondere Reifeort jedenfalls sichtbar gemacht werden. Der Preis soll zwischen 15 und 20 Euro pro Flasche liegen.

Begeistert zeigte sich Weinbaupräsident Artur Steinmann von dem Projekt. „Ich bin glücklich, dass wir so einen leidenschaftlichen Winzernachwuchs haben“, meinte er. Ein Nachwuchs, der einerseits verwurzelt mit der Heimat und andererseits kreativ und innovativ ist. Steinmann sprach von einem „großartigen Novum“ und zeigte sich – im wahrsten Sinn des Wortes – tief beeindruckt. Von jungen und innovativen Winzern schwärmte die Fränkische Weinkönigin Selina Werner und freute sich, dass diese Winzer nicht gegen-, sondern miteinander arbeiten. Für Hermann Kolesch war der gestrige Tag nur der Anfang einer „total verrückten Idee2. Er kann sich vorstellen, dass der „Stollenwein“ künftig auch in einer Amphore ausgebaut wird. Und dass der Silvaner für andere Experimente genutzt wird. Die Frage laute immer, was die typische fränkische Rebsorte Silvaner noch alles für den hiesigen Weinbau tun könne.

„Eine total verrückte Idee.“ Dr. Hermann Kolesch, Präsident LWG

Eine Frage, der sich die LWG seit Jahren widmet. Im Muschelkalkfass ist der Silvaner bereits ausgebaut worden, in einer Ton-Amphore in Muschelkalk-Boden vergraben worden. Der „Stollenwein“ ist das neueste Projekt, das einerseits wissenschaftliche Erkenntnisse bringen soll – und andererseits einen gewissen Marketingeffekt schon vor der ersten Verkostung vorweisen kann. Vier Weinfässer im Bergwerkstollen sind vor allem eines: ungewöhnlich.