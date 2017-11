Der Landkreis profitiert von Zuwanderern

Wenige Tage vor Weihnachten ist das Jahrbuch 2017 für den Landkreis Kitzingen erschienen. Bei einem Empfang im Landratsamt stellten stellvertretender Landrat Paul Streng, Schriftleiter Gerhard Bauer und Verleger Josef Röll das neue Werk vor. Die meisten der Autoren nahmen an der Präsentation teil.

Streng bewertete das 328 Seiten starke Buch im DIN A 5-Format als gut recherchiert. Nachdem im Vorjahr die Eisenbahn wegen ihres Jubiläums im Mittelpunkt stand, legten sich die 18 Autoren für das Jahrbuch 2017 auf das Leitthema Flüchtlinge (Zu- und Auswanderungen) fest und lieferten schließlich 22 – zumeist bebilderte – Beiträge.

Für Paul Streng machen die Beiträge deutlich, in welchem Umfang der Landkreis von Zuwanderern profitiere. Er zitierte aus Carl Zuckmayrs Roman „Des Teufels General“, in dem es ebenfalls um Zuwanderung und die Vermischung der Völker geht.

Der Landkreis sei aber auch stolz auf die ehrenamtliche Betreuung, die Zuwanderern zuteil wurde, ebenso auf deren Leistung nach dem Krieg beim Wiederaufbau.

Der Dank des Landkreises gelte den ehrenamtlichen Autoren, die ohne Honorar zugearbeitet haben. Paul Streng zeigte sich überzeugt, dass der Leser viel Freude bei der Spurensuche im Landkreis empfinden werde.

Verleger Josef Röll bezeichnete es als Hauptaufgabe, eine Chronik des Landkreises zu schaffen. Wegen des überraschenden Erfolges des Jahrbuches im Vorjahr, zu dem Bestellungen aus dem gesamten Bundesgebiet registriert wurden, kündigte er eine Sonderausgabe an, in der es um die Eisenbahnen im Landkreis und in den angrenzenden Gebieten gehen soll. Hier sei offenbar eine neue Lesergemeinschaft zu einem bestimmten Thema entstanden.

Das aktuelle Buch lebe wie sein Vorgänger zudem von den vielen zusammengetragenen, aber wertvollen Kleinigkeiten. Trotz der Festlegung eines Leitthemas werden auch andere Themen aus dem Landkreis behandelt. Schriftleiter Gerhard Bauer würdigte die umfangreiche und vor allem zeitraubende Recherche in Archiven und Unterlagen, die häufig nur schwer zu lesen seien. Erstmals ist das Jahrbuch in Broschur erschienen. Nur dadurch sei es dem Verlag gelungen, den Preis von 19,90 Euro zu ermöglichen, so Röll. Und im Softcover und ohne Fadenheftung werde das Buch sogar moderner empfunden.

Das Landkreis-Jahrbuch ist ab sofort im Buchhandel und beim Verlag Josef Röll, Dettelbach, erhältlich und kann im Buchhandel bestellt werden (ISBN 978-3-89754-487-1).