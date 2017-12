Der Klang zum Frankentag

Über zehn Stunden Programm: Zum „Tag der Franken“ am Sonntag findet gleichzeitig das Unterfränkische Musikschulfestival statt. Damit feiert die Kitzinger Musikschule ihr 25-jähriges Bestehen. Dazu Fragen an Musikschulleiterin Sigrun Reder. Frage: Was genau bietet die Kitzinger Musikschule? Sigrun reder: Bei uns werden alle gängigen Instrumente unterrichtet. Außerdem gibt es zu allen Instrumenten auch Ensembles, Orchester und Bands, in denen die fortgeschrittenen Schüler mitspielen können und mit denen öffentliche Auftritte bestritten werden. Die Jüngsten ab 18 Monaten können mit einer Begleitperson in 'Musik für Kleine und Große' einsteigen, ab vier Jahren gibt es die musikalische Früherziehung. Wie viele Schüler hatte die Musikschule in den 25 Jahren? Reder: Wir hatten, wenn man die Schülerzahlen der einzelnen Schuljahre zusammennimmt, mehr als 15 000 Anmeldungen. Darunter sind aber viele Schüler, die viele Jahre von uns unterrichtet wurden – also immer wieder angemeldet wurden. Wie erkennt man musikalische Begabung? Reder: Eine gewisse Grundmusikalität ist bei jedem vorhanden. Generell ist es ein gutes Zeichen, wenn ein Kind gerne und gut singt, sich rhythmisch bewegen kann. Um ein Instrument aber gut spielen zu können, dazu gehört viel Fleiß und Disziplin. Wie alt sind Ihre Schüler? Reder: Die Jüngsten sind knapp zwei Jahre, der Älteste 78! Wir unterrichten tatsächlich auch viele Erwachsene. Wie viel Schüler haben Sie aktuell? Reder: Im Moment werden 1113 Schüler von 22 Lehrkräften unterrichtet. Zusätzlich zum Unterricht in unserem Musikschulgebäude Kapuzinerstraße unterrichten wir auch an verschiedenen Schulen in der Stadt und es gibt es eine erfolgreiche Musikschulzweigstelle in Iphofen. Wie sieht es mit den Gebühren aus? Reder: Die Stadt Kitzingen bezuschusst die Unterrichtsgebühren der in Kitzingen wohnhaften Schüler mit etwa 50 Prozent. Generell liegen die Gebührensätze im Vergleich zu den bayerischen Musikschulen im – eher unteren – Durchschnitt. Musik ist für mich . . . Reder: . . .wie meine Familie: unverzichtbar! Sie tröstet mich, wenn's mir schlecht geht und feiert mit mir, wenn ich gut drauf bin. Wenn ich an meiner Gitarre sitze und für mich musizieren kann, bin ich in einer eigenen Welt und kann entspannen. Was erwartet die Besucher am Sonntag? Reder: Ein musikalisches Feuerwerk für jeden Geschmack. Ab 10.30 Uhr geht's auf zwei Bühnen beidseits des Mains bis in den Abend rund. Wie viele Teilnehmer werden erwartet? Reder: 25 Ensembles mit etwa 350 jungen Musikerinnen und Musiker. Wie aufwendig waren die Vorbereitungen? Reder: Das wollen Sie gar nicht wissen . . . Warum wurde die Veranstaltung in den 'Tag der Franken' eingebettet? Reder: 'Tag der Franken' gepaart mit 'Unterfränkischem Musikschulfestival' anlässlich dem Jubiläum '25 Jahre Musikschule der Stadt Kitzingen' – wie könnte man Tradition und Zukunft besser verbinden? Es sind zu einem Großteil die Musikschulen, die mit ihrem kulturellen Auftrag daran arbeiten, Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren und über das Musizieren, Wege zu sinnstiftender Betätigung zu erschließen. Besteht nicht die Gefahr, dass Ihr Jubiläum in der Masse untergeht? Reder: Ich denke, dass wir ein gewichtiger, weder zu übersehender noch zu überhörender Programmpunkt sind. Worauf legen Sie besonderen Wert? Reder: Unter den unterfränkischen Musikschulen sind wir Spitzenreiter in puncto Kooperationen. Wir versuchen die Zusammenarbeit mit den allgemein bildenden Schulen weiter auszubauen, um möglichst allen Grundschulkindern, unabhängig ihres kulturellen oder sozialen Hintergrunds, einen ersten Zugang zur Musik zu ermöglichen. Was sind die Herausforderungen der nächsten Jahre? Reder: Immer am Puls der Zeit zu sein. Kreative Ideen zu entwickeln und umzusetzen – für unsere Schüler und die Stadt Kitzingen.