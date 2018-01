Ulf Sengenberger sucht ständig seine Grenzen

Ulf Sengenberger klang schon am Telefon dynamisch. Jetzt tritt er in Sportkleidung herein, setzt sich mit Schwung. Und ist da. Nicht von ungefähr wird neben der Bewegung auch das Fokussieren ein Gesprächsthema sein. Das Ankommen und das Anwesendsein – in der Gegenwart und ausschließlich dort. Sich fokussieren, das steht am Anfang jeder seiner Übungseinheiten. Was kommt dann?

„Es ist immer anstrengend mit mir“, meint Ulf Sengenberger. Er hat eine klare Vorstellung von Entspannung. Entspannt sein heißt nicht, spannungslos herumhängen, bewegungslos verharren, stillhalten. Wäre es so einfach, wäre jede Couch-Potatoe entspannt. Die Ruhe des Geistes, die innere Qualität, um die es ihm geht, ist so nicht zu erreichen. „So, wie wir leben“, sagt er, „ständig unter Strom, ist es zu schwierig, sich plötzlich aus der Hektik zu reißen, sich zum Meditieren hinzusetzen und zu glauben, dass dann das Kopfkino anhält. Den wenigsten gelingt das.“

Viel leichter aber sei es, wenn man sich angestrengt und ausagiert hat. Seine Erfahrung: Durchgewalkt, gefordert und bewegungssatt ist der Körper viel eher bereit, sich auf die Stille einzulassen. Auch das schlichte Körperwissen, das jemand erwirbt, der sich viel bewegt, hilft bei der inneren Sammlung: „Oder wie wollen sie erfolgreich meditieren, wenn sie wegen ihrer schlechten Haltung dauernd Rückenschmerzen haben?“

Ulf Sengenberger beruft sich auf die Gründungslegende der für ihre Kampfkunst berühmten Shaolin-Mönche. Einst soll ein Wandermönch aus Indien zu den Priestern gekommen sein, die bis dahin nur ihre spirituelle Seite pflegten, körperlich jedoch schwach waren. Er brachte die Praxis der Kämpfer mit. Die Priester integrierten daraufhin die körperliche Arbeit und Übungen in ihren Alltag und nutzten sie für ihr religiöses Ziel des Einswerdens mit sich selbst. Der Kämpfer lernte im Gegenzug von den ethischen Idealen der Priester, dass der beste Kampf der ist, der nicht gekämpft werden muss.

Deshalb also konzentriert sich Ulf Sengenberger zunächst auf den Körper. „Es gibt eine Körperhaltung und eine Geisteshaltung“, stellt er fest. „Und beides hängt zusammen.“ Da der Körper greifbarer ist, fängt er dort mit der Arbeit der Veränderung an. Sicher, dass eines auf das andere einwirkt.

Tai-Chi, Qui Gong und Yoga hat er gelernt und praktiziert er, privat und in seinen Kursen. Im Zentrum steht die Wirbelsäule, die auch aus Sicht der chinesischen Traditionen, denen er sich verpflichtet fühlt, als zentraler Energieträger gilt. Und natürlich die Bewegung. „Wir leiden ja im Alltag nicht gerade an Überforderung, was körperliche Aktivität und Bewegung angeht“, stellt er trocken fest. Offenbar kann er da helfen. Nicht mit Überforderung, das ist ihm wichtig. Aber mit der Anregung, sich anzustrengen und ein wenig Schweiß zu vergießen.

Wer seine Komfortzone nicht verlässt, wird kein Wachstum und keine Veränderung erfahren. Der Satz ist ebenso von ihm wie die Bemerkung: „Wie will ich meine Grenzen kennen und wahren, wenn ich nicht weiß, wo sie sind?“ Um es zu erfahren, muss man bereit sein, sie aufzusuchen.

Also ist es anstrengend, einen Kurs bei Ulf Sengenberger zu besuchen? Er lacht. Er sei eine Zumutung, aber im positiven Sinn. Er will Mut machen, motivieren. Schließlich macht er jede Übung mit. „Und ich erkläre und rede dabei. Da fließt meine Energie.“ Seine Kursteilnehmer motiviert das in der Tat. Die Dynamik, die ihr Leiter ausstrahlt, tut ihre Wirkung. Es mag dabei helfen, dass Ulf Sengenberger gelernter Sozialpädagoge ist und als Psychotherapeut gearbeitet hat, ehe er sich dem Weg über den Körper verschrieb.

Selber Langstrecken- und Marathonläufer, hat er die positive Wirkung von Bewegung schon immer für sich genutzt. Auch reine Laufgruppen leitet er noch, etwa für die Evangelische Landeskirche, wo sich ihm Seelsorger anvertrauen, die im Laufen die Gefahr von Depression und Burnout abschütteln.

Die erste Bekanntschaft mit der östlichen Bewegungstradition machte Ulf Sengenberger als Physiotherapeut in einer Klinik. Beeindruckt von der Wirkung lernte er Tai-Chi und Qui Gong beim Großmeister Helmut Schramm und Yoga an der Paracelsus-Schule in Würzburg. Er ist Anhänger der jüngsten Yoga-Schule, des Hatha-Yoga. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es den körperlichen Aspekt vor dem spirituellen betont. Für Ulf Sengenberger ist das nur logisch. Wenn man ein Haus bauen wolle, fange man ja auch nicht mit dem Dachstuhl an, sondern mit dem Fundament. Und wenn man eine ganzheitliche Persönlichkeit erschaffen will, dann beginnt man am besten nicht mit stundenlanger Meditation, sondern damit, erst einmal ein Gefühl für den eigenen Körper zu bekommen. „Ein gutes Verhältnis zu sich selbst, wer hat das heute schon?“, fragt er.

Wann immer es möglich ist, geht er mit seinen Kursen nach draußen. Dort findet er das Erlebnis wieder, das er vom Laufen kennt: den Kontakt zur äußeren Natur zu bekommen. Er fördert auch den zur inneren Natur. Und das ist schließlich bei aller Dynamik das Endziel.

Deshalb enden auch die Stunden von Ulf Sengenberger im Liegen, mit einer geführten Wahrnehmung und einem Nachspüren, in dem geschehen kann, was er gern als einen Spruch seiner Meister zitiert: „Körper und Sinne ziehen sich zurück, als ob sie schlafen. Doch der Geist ist hellwach und zwar über die Grenzen des Bewusstseins hinaus.“