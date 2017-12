Der Friedweinberg nimmt Formen an

Die Umsetzung beziehungsweise Gestaltung eines Friedweinberges in Nordheim (wir berichteten) nimmt konkretere Formen an. In der Sitzung am Montagabend stellte das Würzburger Planungsbüro Kaiser und Juritza die ersten Entwürfe für das etwa 100 000 Euro teure Projekt vor.

Kombination aus Rosen und Weinberg

Nach den Ausführungen von Landschaftsarchitekt Joachim Kaiser soll das 3600 Quadratmeter große Areal oberhalb des Nordheimer Friedhofes mit etwa 500 Rebstöcken in Kombination mit Rosen und kleineren Hecken bestückt werden. „Es soll etwas Harmonisches, nichts Provozierendes werden“, betonte Kaiser und ergänzte: „Moderne Kunst würde ich da raus halten.“ Die Erschließung des Friedweinberges erfolgt über den bestehenden Friedhof sowie über die Weinberge oberhalb des Bauprojektes.

Fest in die Planung eingebunden ist eine größere Platzfläche als Ort der Begegnung. Nach Meinung des Landschaftsarchitekten muss es einen Ort geben, wo sich die Leute bei Trauerfeierlichkeiten versammeln können. Daneben sind kleinere, ruhige Aufenthaltsorte vorgesehen.

Eingrenzung mit Hecken, Riegeln und Mauern

Auch die Idee mit dem Bau einer Schutzhütte mit Pergola als geschützten Aufenthaltsort brachte der Landschaftsarchitekt ins Gespräch. Ein Hauptweg, so Kaiser, führt über die Fläche und verbindet die beiden Eingänge. Die Eingrenzung des Friedweinberges ist mit Hecken, Lesesteinriegeln und Mauern vorgesehen. Während die Eingrenzung Richtung Ort eher dichter gestaltet werden soll, wird sich der Friedweinberg zu den Weinbergen hin öffnen und den Bezug zu den Weinbergen herstellen. Es soll eine lebendige Gesamtfläche geschaffen werden, in der man sich wohlfühlen kann, betonte Kaiser. Geplant sind mehrere Bestattungsmöglichkeiten wie beispielsweise anonyme Urnengräber oder Ruhestellen mit Familien- Weinstöcken. Ebenfalls ganz wichtig: Die Blickbeziehungen zur Umgebung, wie beispielsweise zum Kreuz in der Weinbergslage Nordheimer Kreuzberg, zur Vogelsburg und dem gegenüberliegenden Bergrücken zu den Weinbergen sollen nach Meinung von Kaiser aufgenommen werden.

Räte beeindruckt

Von der Präsentation der ersten Entwürfe zeigten sich die Räte einschließlich Bürgermeister Guido Braun beeindruckt. Man sprach von stimmigen und gelungenen Gestaltungsvorschlägen, die nunmehr auf schnellstem Weg umgesetzt werden sollen. Zunächst gilt es, die Planungsgestaltung mit dem Landratsamt abzustimmen und eventuelle Änderungen mit einzubeziehen. „Wenn alles so weit abgesegnet ist, wird die Feinabstimmung mit dem Planungsbüro erfolgen“, sagte Bürgermeister Guido Braun.

Er hofft, dass schon im Oktober dieses Jahres die Bagger rollen und dass der Friedweinberg ab Mitte nächsten Jahres genutzt werden kann.