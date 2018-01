Der Friedhof soll pflegeleichter gestaltet werden

Unser Friedhof liegt uns am Herzen, wir helfen zusammen, ihn zu erhalten. Dies haben Vertreter des Gemeinderats und des Kirchenvorstands bei einem Ortstermin am Montag auf dem Segnitzer Friedhof festgestellt. Das Treffen kam auf Einladung des Kirchenvorstands zu Stande; die Kirchengemeinde ist Trägerin des Friedhofs, heißt es in einer Pressemitteilung.

Während die 2016 begonnene Sanierung mit einem Volumen von 120 000 Euro zu Ende geht, sieht der Kirchenvorstand die Notwendigkeit, vieles neu zu gestalten. „Die Bestattungskultur verändert sich: Sargbestattungen werden immer seltener, und auch die Bereitschaft, ein Familiengrab zu pflegen nimmt ab“, wird Pfarrer Matthias Wagner zitiert. Dem hat die Kirchengemeinde Rechnung getragen, indem sie in Zusammenarbeit mit Architekt Steffen Meyer-Erlach eine Friedwiese anlegen lässt. Immer mehr Grabstellen bleiben leer und müssen dann von der Gemeinde gepflegt werden. Ein weiteres Problem sind die Thujahecken zwischen den Grabreihen. Sie tragen zum parkartigen Charakter des Friedhofs bei, aber ohne einen regelmäßigen Heckenschnitt sind sie nicht zu erhalten.

Die Kirchengemeinde ist gebunden, den Friedhof kostendeckend zu führen. Dies war bislang nur möglich durch die große Spendenbereitschaft der Bevölkerung und weil größere Arbeitseinsätze (Hecken schneiden, Kies auf den Wegen aufschütten, Versorgen aufgelassener Gräber) ehrenamtlich durchgeführt wurden – oder eben leider unterblieben. Eine Erhöhung der Grabnutzungsgebühren kann letztlich auch keine Lösung sein. „Wir sind ja froh um jede Familie, die ein Grab pflegt und erhält“, so Wagner.

Die politische Gemeinde sieht sich angesichts der vielen anstehenden Bauprojekte nicht in der Lage, die Trägerschaft für den Friedhof zu übernehmen. „Wir sind bereit, mit anzupacken“ sagte Bürgermeisterin Marlene Bauer laut Mitteilung. „Das kann allerdings nicht Sache des Gemeinderats und Kirchenvorstands allein sein; alle Segnitzer Bürger sind hier gefragt.“

Nun soll ein Landschaftsgärtner beauftragt werden, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, wie der Friedhof zukünftig gestaltet und pflegeleichter gemacht werden kann. Dann soll ein Aufruf an die Bürger zu einer Friedhofsaktion gestartet werden.

Im Museum Segeum, gleich gegenüber dem Friedhof, wird die über 4500-jährige Bestattungskultur in Segnitz präsentiert. Norbert Bischoff, Leiter des Museums und dritter Bürgermeister: „Wenn man sieht, wie viel Aufwand unsere Vorfahren für eine würdige Bestattung betrieben haben: Sollte es nicht auch der heutigen Generation möglich sein, den Friedhof als würdigen Ort des Gedenkens und der Begegnung zu erhalten?“ Für Museum und Friedhof gab es 2015 eine Ehrenurkunde beim Bayerischen Landeswettbewerb: „Unser Friedhof – Ort der Würde, Kultur und Natur“.