Der Charme der Weinbergshäuschen am Falkenberg

Es ist zapfenkalt, doch Weinkönigin Christina Schneider strahlt: „Das ist echt schön, so verspielt, nicht megageordnet.“ Etwas Vergleichbares wie die vielen Weinbergshäuschen inmitten der Reben am Donnersdorfer Falkenberg, einer der ursprünglichsten Weinlagen Frankens, hat die 22-Jährige noch nicht gesehen.

46 Häuschen sind es heute, „von einstmals gut 60“, erzählt Albin Solf, der Vorsitzende des Donnersdorfer Weinbauvereins. Bei der fast abgeschlossenen, behutsamen Flurbereinigung seien 110 Flurstücke begradigt, leistungsfähige Wege geschaffen worden. Und zu seiner Freude nur wenige Häuschen abgebrochen worden. „Das ist ein Stück Geschichte, ist unser Alleinstellungsmerksmal. Und es gefällt den Gästen.“ Nur die großen Betriebe, die mit Vollernter arbeiten, hätten es lieber anders gehabt: ganz ohne Hindernisse.

Praktischer Nutzen

Die Häuschen aus den 1930- und 1940er Jahren hatten seinerzeit sehr praktischen Nutzen: Sie boten (Unwetter-)Schutz, die Arbeitsutensilien konnten dort gelassen werden – es gab ja weder Auto noch Bulldog. Vor allem aber war dort die Wasserzisterne, die nur innerhalb der Hütte angezapft werden konnte: In der trockenen Region mussten schon damals die Reben gewässert werden.

Die Flurbereinigung am Falkenberg ab 2005 geriet zur Initialzündung für das Projekt „WeinPanorama Steigerwald“: Warum nicht größer denken, sagten sich die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Gerolzhofen. Sprich, sich gemeinsam um Vermarktung, einheitlichen Auftritt, Vernetzung und Veranstaltungs-Koordination kümmern?

Die Perlen des Steigerwalds

Gesagt, getan: Das WeinPanorama Steigerwald wurde etabliert. Unter Federführung von Geschäftsführerin Beate Glotzmann wurde zum Beispiel ein Weinwanderwege-Konzept erarbeitet: Der „Weinsteiger“ verbindet inzwischen die Perlen des Weinbaus am Steigerwald. An besonderen Aussichtspunkten gibt es offene Hütten, errichtet und betreut von jeweiligem Weinbauverein. „Sie werden nicht nur als Rastplatz und Unterschlupf genutzt.

An bestimmten Tagen sind die Hütten bewirtschaftet, Weinproben sind im Angebot. Oder sie werden vermietet“, erzählt Glotzmann bei der Tour von Hütte zu Hütte mit Christina Schneider.

„Es ist toll, wie hier die Zusammenarbeit klappt“, lobt die Fränkische Weinkönigin. Im Verbund werde man im fernen Würzburg eher wahrgenommen, sei es bei Verbänden oder potenziellen Besuchern, unterstreicht auch Winzerin Barbara Baumann vom Forellenhof im Handthal. „Es hat sich herumgesprochen, dass hinter Volkach und der Mainschleife tolle Ziele liegen.“

Ein über 150 Jahre alter Schatz

Etwa Falkenberg, Zabelstein, die Aussichtspunkte von Michelauer Vollburg und Wiebelsberger Dachs – oder der Alte Weinberg am Oberschwarzacher Herrenberg, der Barbara Baumann gehört. 2002 hat sie ihn von einer älteren Damen gepachtet, wollte ihn zunächst roden, neu bestocken. Dann fanden Experten heraus, dass es sich um einen Schatz handelt, über 150 Jahre alt, mit mehreren alten Silvanersorten, rotem und weißen Elbling, Muskateller. „Heute ist er mit dem großen Nussbaum und dem Weinbergshäuschen ein Zeugnis alter fränkischer Weinkultur“, ist Barbara Baumann stolz.

Nicht weit von dort, auf dem Stollberg (440 Meter), ist einer der absoluten Lieblingsplätze von Christina Schneider: Der terroir-f-Aussichtspunkt unterhalb der Ruine Stollburg, mit Panoramablick übers das fränkische Weinland. „Ich bin in den Platz verliebt, seit ich dort im März zum ersten Mal mit meiner Mutter war. Kurz vor der Wahl zur Fränkischen Weinkönigin kam ich dort angespannt an, nachher war ich beseelt und gelassen“. Christina gefällt insbesondere, dass an dem Platz wenig verändert wurde, abgesehen von den charakteristischen terroir-f-Fahnen.

Die Zwei-Kind-Politik

Zu den Überraschungen dieser Weinreise gehört Kammerforst: Bei 37 Einwohnern, drei Heckenwirtschaften und zehn Brennereien – Respekt. „Und wir haben die höchste Kinderdichte,“ behauptet Jürgen Rebhann. In Kammerforst gelte die „Zwei-Kind-Politik“, fügt der Winzer und Obstbrenner lachend an, zehn sind es aktuell. Seine Schnapsbrennerei gibt es seit dem Jahr 1860, Rebhann hat seit drei Jahrzehnten das Patent auf einen naturtrüben Williams Christ Birne.

Umtriebig wie Rebhann ist auch Winzer Armin Loos aus Dingolshausen: Er fände einen regionalen Weinbauverein gut, einen Zusammenschluss der örtlichen Vereine. „Wir sind wenige, andere auch. Zusammen wäre die Schlagkraft höher.“ Loos hatte auch die Idee, in der Weinbergslage Köhler eine Hütte und einen Aussichtsturm als „magischen Ort des Frankenweins“, sprich terroir-f-Punkt, zu errichten, ja sogar selbst zu finanzieren. „Leider ging dass aufgrund der Kriterien nicht. Aber Hütte und Aussichtsturm haben wir trotzdem gebaut.“

Zecher per Glocke heimgeschickt

Was viele Weinfreunde nicht wissen: Gerolzhofen ist eine alte Weinstadt. Schon 1564 steht geschrieben, dass abends die Glocken geläutet wurden, um das Zechen zu beenden. Wer das ignorierte, musste fünf Pfennige Strafe zahlen, der Wirt zehn. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte der Weinbau dank der Weinfeste wieder auf:.

1952 wurde der Weinbauverein gegründet, als einer der ersten in Franken. Heute besteht die Lage Arlesgarten aus vielen kleinen Flecken, ein Weinberg gehört der Stadt. „Eine Gruppe von Winzern hat die Bearbeitung übernommen. Und so kommt es, dass die Stadt ihren eigenen Wein hat, einen Müller-Thurgau,“ erzählt Beate Glotzmann. Wieder so eine kleine Geschichte, auf die man bei einem Besuch im WeinPanorama Steigerwald stößt.