Der Bürgermeister als Lehrer

(ppe) Einblick in die Aufgaben der Gemeinde und des Bürgermeisters bekamen die Kinder der vierten Klassen der Nikolaus-Fey-Grundschule Wiesentheid. Mit ihren Lehrerinnen Gabriele Huber, Helgard Hey und Anja Vogel besuchten sie das Rathaus. Zum Thema „Zusammenleben in der Gemeinde“ aus dem Heimat- und Sachunterricht bekamen die Kinder Informationen aus erster Hand, so eine Mitteilung der Schule. Ihr Lehrer war Bürgermeister Werner Knaier. Bei einem Gang durch die Amtsstuben sahen sie, wo Baupläne bearbeitet werden, wo der Haushaltsplan erstellt wird und wo man einen Ausweis beantragen kann. Auch im Sitzungssaal nahmen die Kinder Platz und erfuhren, dass Gemeinderatssitzungen bis Mitternacht dauern können. Zum Schluss duften die Kinder die kunstvoll gefertigte Amtskette des Bürgermeisters anlegen.