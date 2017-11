Musical in der Kirche: Wenn der Altarraum zur Bühne wird

Es duftet nach Biersuppe. Kerzen erhellen den langen Holztisch. Muhme Lehne, das stotternde Hausmädchen, trägt das Abendessen für Familie Luther auf. Während Sohn Johannes motzt – „Jeden Tag Biersuppe!“ – kommt Papa Martin ins Erzählen. Er berichtet, wie das damals so war: mit dem Gewitter und dem Kloster, den Thesen an der Kirchentür, dem Verhör bei Kardinal Cajetan, der Entführung im Wald, der Bibelübersetzung im Turmzimmer der Wartburg und dem Besuch des Teufels…

Die Casteller Grafschaftskirche sieht anders aus als sonst. Podeste haben den Altarraum in eine Bühne verwandelt, die 500 Jahre in die Vergangenheit führt. Der Reformator Martin Luther (Dekan Günther Klöss-Schuster) sitzt mit seiner Frau Käthe (Sabine Kaul), den Kindern und Studenten in der heimischen Stube beim Abendbrot. Was Martin, der Ältere, hier am Tisch erzählt, lässt Martin, der Jüngere (Volker Hartmann), auf der Nebenbühne in Fleisch und Blut übergehen.

Zehn kurzweilige Szenen und ebenso viele flotte Songs führen durch ein Leben, das äußerst spannend und – im wahrsten Sinn – weltbewegend war. Die Luther-Kinder staunen zum Beispiel nicht schlecht, als sie erfahren, dass ihr Vater einst Mönch war und ihre Mutter Nonne...

Dass „Martin Luther – das Musical“ am kommenden Samstag, 11. November, in Castell aufgeführt wird, ist vor allem Michaela Kauls Verdienst. Sie hatte schon mehrere Gesangsprojekte und Weihnachts-Musicals für Kinder verwirklicht, als ihr 2016 das moderne, ziemlich poppige Lutherstück in die Hände fiel. Sie bestellte das Skript, fand es sehr gelungen und nahm es mit in eine Sitzung des Kirchenvorstandes. Sowohl der Dekan als auch die Kirchenvorsteher waren der Meinung, dass das Musical gut in den Veranstaltungsreigen zum Reformationsjubiläum passt.

„Erst hab‘ ich schon gezweifelt, ob unsere Gemeinde das stemmen kann. Ob man zum Beispiel genug Solo-Sänger findet oder ob man die Text-intensiven Luther-Rollen besetzt kriegt“, sagt Michaela Kaul. Mittlerweile weiß die Dirigentin und Regisseurin: Die Casteller können das stemmen! Und der „alte Luther“ ist – jawohl! – Chefsache. „Ich finde es toll, dass unser Dekan da mitmacht!“

Die über 60 weiteren Rollen und Chor-Stimmen wurden, bis auf drei Ausnahmen bei den Sängern, ausschließlich aus den Reihen der Casteller, Greuther und Wüstenfelder Bürger besetzt. Einige haben sich auf eine Anfrage im Gemeindeblatt hin gemeldet, andere brauchten erst eine persönliche Ansprache. „Es ist ein generationsübergreifendes Projekt. Und ein ökumenisches“, freut sich Dekan Klöss-Schuster.

Michaela Kaul ergänzt: „Das Ganze ist auch ein Stück Jugendarbeit. Einige Präparanden und Konfirmanden spielen Luthers Kinder. Außerdem ist nicht nur der erweiterte Kirchenchor beteiligt, sondern auch der Kinder- und Jugendchor mit 20 Buben und Mädchen.“

Dafür, dass die insgesamt 45 Sänger immer schön im Rhythmus bleiben, sorgt die Band der Kirchengemeinde mit Katrin Güth (Bass), Stefan Gegner (Git.), Walter Kreß (Keyboard), Helmut Kaul (Percussion) und Hanna Langmann (Keyboard). Um Licht- und Tontechnik, Kostüme und Requisiten kümmert sich ein Team um Axel Wehrwein und Stefan Rappelt. Die meiste Arbeit hatte und hat aber sicherlich Michaela Kaul investiert. Sie war bei allen Treffen der Instrumentalgruppe, der Haupt- und Nebenbühne sowie des großen Chors aktiv, mehrere Proben-Termine pro Woche waren angesagt. Und das monatelang. Gemeinsam mit Andrea Langmann, die sämtliche Solo- und Chorstücke mit dem Kinder- und Jugendchor eingeübt hat, fiebert Michaela Kaul nun dem 11. November so richtig entgegen. „Das Wichtigste ist, dass man Freude an der Sache hat. Und die hatten wir bei den Proben eigentlich immer“, stellt die 41-Jährige lachend fest. Die Atmosphäre sei „allermeistens super“ gewesen und man habe, trotz aller Konzentration, auch mal herzhaft lachen können. Außerdem hat manch einer seine Mitbürger von einer ganz neuen Seite kennen gelernt. Wer hätte gedacht, dass sich so viele leidenschaftliche Schauspieler und Sänger in der Steigerwaldgemeinde tummeln?

Wie hat Luther einst gesagt? „Die Musik ist Gabe und Geschenk Gottes. Sie vertreibt den Teufel und macht die Leute fröhlich.“ Genau das soll nun für das Casteller Musical gelten.

INFO: „Martin Luther – das Musical“ wird am Samstag, 11. November, ab

18 Uhr in der Casteller Grafschaftskirche aufgeführt. Der Eintritt ist frei; freiwillige Spenden tragen dazu bei, ein Kinderhospiz zu finanzieren. Platzreservierungen sind nicht möglich.