Den Maibaum zum zweiten Mal umgesägt

Zweimal wurde in diesem Jahr in Wiesentheid der Maibaum abgeschnitten: das erste Mal war die Nachtwache in den Morgenstunden des Maifeiertags verschwunden, als ungebetene Gäste mit der Motorsäge kamen – und jetzt wurde der Maibaum-Ersatz bei einem Straßenfest feierlich eingelegt.

Bis weit in den Juni stand die Birke in der Siedlung 18 Äcker, geht aus der Mitteilung an die Presse hervor. Wie in den vergangenen Jahren feierten die Siedler die Einlegung in der Fichtenstraße. Dort, an der Gabelung zur Steigerwaldstraße, hat der Wiesentheider Maibaum seit 51 Jahren seinen Platz. Bei sommerlicher Hitze wurde der diesjährige Maibaum offiziell gefällt. Und: Unter Aufsicht von Bürgermeister Werner Knaier wurde die Länge abgemessen: 13,38 Meter betrug sie.

Vorher hatten die Gäste wieder Gelegenheit, bei einem Gewinnspiel die Größe zu schätzen. Saskia Schad lag mit 13,70 Meter am nächsten; sie hätte als Preis den Baum als Brennholz mitnehmen dürfen, entschied sich aber für einen Essensgutschein und Wein. Dora Gehring und Christoph Weigelt tippten auf 13,75 Meter, dicht gefolgt von Thomas Dusel der die Birke auf 13,76 Meter schätzte. Günter Kunze von der Siedlungsgemeinschaft überreichte die Preise und dankte bei dieser Gelegenheit mit Blumen und einem Essensgutschein Dora Gehring, Christa Römer und Heidi Wachtel.

Sie pflegen seit Jahren die Blumenkästen, die das Straßenbild der Siedlung schmücken.