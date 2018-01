Den Flugplatz wieder zum Leben bringen

Aufbruchstimmung beim Kitzinger Luftsportclub (LSC) bei der Mitgliederversammlung am Samstagabend. Ein großes Etappenziel des Vereins ist erreicht: Seit Mitte vergangenen Monats liegt die Genehmigungsurkunde für einen Sonderlandeplatz auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes in Kitzingen vor.

Dort dürfen bald Flugzeuge bis zu 5,7 Tonnen Gewicht auf einer 1315 Meter langen Bahn starten und landen. Nach Jahren im Exil bei den Kollegen des LSC Giebelstadt haben die Vereinsmitglieder nun endlich Hoffnung, wieder vom eigenen Gelände aus fliegen zu können.

Deshalb war es dem Vorsitzenden Herbert Sattler auch ein dringendes Anliegen zu Beginn der Versammlung Danke zu sagen. Danke, an die vielen Unterstützer sowohl im als auch außerhalb des Vereins. Etwa der Stadt Kitzingen, die das Unterfangen Sonderlandeplatz mit immerhin 300 000 Euro unterstützt, aber auch ansonsten viel Hilfestellung leistet. Dank auch an die Firma Blumquadrat als Eigentümer, die das Gelände zur Verfügung stellt. Und nicht zuletzt Dank auch an den LSC Giebelstadt, die den Kitzinger Kollegen seit 2011 Flugbetrieb ermöglichte. „Es war ein langer Weg bis hierhin“, bilanzierte Sattler.

Abnahme fehlt Ein Weg, der noch lange nicht zu Ende ist. Denn noch fehlt die Abnahme des Fluggeländes durch das Luftsicherheitsamt. Erste Schritte in diese Richtung sind gemacht: Die Flugplatz- und Gebührenordnung ist erarbeitet, der Alarmplan liegt vor. Der Termin zur Abnahme wird mit Spannung erwartet. Wenn es als Ergebnis grünes Licht gibt, kann der Flugbetrieb starten.

Auch das 40-seitige Genehmigungsschreiben durch das Luftamt sah Sattler nicht als bürokratisches Monster. Akribisch hat sich darin das Amt mit den Einsprüchen gegen den Sonderlandeplatz auseinander gesetzt. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Widersprüche gegen die Genehmigung Chancen auf Erfolg haben. Die Widerspruchsfrist sollte zwischenzeitlich ohne Eingaben abgelaufen sein: „Das gibt uns Sicherheit“, so Sattler.

Einnahmen fehlen

„Es liegt jetzt an uns selbst, aus der Sache etwas zu machen“, sagte Kassier Michael Fahrmeier in seinem 18. und letzten Kassenbericht. Er trat bei den Neuwahlen er nicht mehr an. Natürlich hatte der Verein in den vergangenen Jahren einen erhöhten Kostenaufwand, fehlten ihm mangels eigenem Fluggelände Einnahmequellen, lag die Jugendarbeit weitgehend brach. „Die eigentliche Arbeit liegt jetzt vor uns, den Flugplatz wieder zum Leben zu bringen“, so Fahrmeier, der den Verein weiter tatkräftig unterstützen will.

Auch Sattler hatte ursprünglich seine Aufgabe als Vorsitzender mit der Genehmigung des Sonderlandeplatzes als abgeschlossen gesehen. Doch sei es nun wichtig, die aufgebauten Verbindungen und das Vertrauensverhältnis weiter zu nutzen, so dass er nochmals für zwei Jahre antreten wolle. Was bei den Wahlen bestätigt wurde: Sattler bleibt Vorsitzender, Gerd Seynstahl sein Vertreter und Wolfgang Schöll Schriftführer. Neu ist Kassier Johannes Baier.