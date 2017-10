Dem neuen Schulrat eilt ein guter Ruf voraus

Nach einem halben Jahr Vakanz ist das Kitzinger Schulamt jetzt wieder voll besetzt. Gustav Eirich, Abteilungsdirektor für Schulen an der Regierung von Unterfranken, führte den neuen Schulrat Veit Burger offiziell in sein Amt ein. Schulamtsdirektor Kurt Krause freute sich, einen Mann an seine Seite zu bekommen, dem ein guter Ruf vorauseile.

Gustav Eirich bescheinigte Burger als erfahrenen Seminarleiter und Rektor einen breiten Erfahrungsschatz und er habe sein Führungs- und Innovationspotenzial unter Beweis gestellt. Der Mann von der Regierung sprach von einem „idealtypischen Werdegang in eine erfolgreiche Karriere“ des 59-Jährigen. Der Pädagoge habe in seinem Studium Geschichte als Hauptfach gewählt und später habe er als Lehramtsanwärter in Elsavatal im Landkreis Aschaffenburg seine erste Schulstelle angetreten.

Geschichtsexperte

Über Weibersbrunn und Gerbrunn kam der Würzburger später an die Grund- und Mittelschule Höchberg, wo er bis dieses Jahr als Rektor wirkte. Der Geschichtsexperte hatte vorher einen Lehrauftrag am Institut für Geschichte an der der Würzburger Universität. Gustav Eirich attestierte Veit Burger ein ebenso großes Fachwissen wie Engagement und alle Eigenschaften die Verantwortung in einer Schulstruktur qualifizieren: „Deswegen sind sie für die Position des Schulrats prädestiniert.“

Im Verlauf seiner Seminartätigkeit sei der passionierte Wanderer viel in Unterfranken herum gekommen. Veit Burger ist seit dem 1. April ans Kitzinger Schulamt abgeordnet worden. Seit dieser Zeit habe er sich Herausforderungen gestellt, um anstehende Probleme zu lösen und positive Ansätze zu verstärken.

Der Abteilungsdirektor sah Veit Burger in Kitzingen am richtigen Platz und verwies auf die Vorzüge im Kitzinger Land wie traumhafte Wanderwege. Dem pflichtete der stellvertretende Landrat Paul Streng bei. Er sprach von einer intakten Schullandschaft und schnitt die Millionensummen an, die der Landkreis in den vergangenen Jahren und Schulen investiert habe.

Für verständnis gedankt

Kurt Krause dankte zuerst den Schulleitern für ihr Verständnis in der Vakanzzeit und konnte sich gut in Veit Burger hineinversetzen, da er im Jahr 2013 einen ähnlichen Weg gegangen sei, damals aus Gerolzhofen ins Kitzinger Schulamt. Andreas Liebald, Personalratsvorsitzender im Schulsektor, fand, dass die drei Eigenschaften Kompetenz, Humanität und Loyalität wichtig für das Amt eines Schulrats seien und diese Eigenschaften bringe Veit Burger mit. Die Rektorin der gastgebenden D.-Paul-Eber-Schule Kitzingen, Birgit Säger, meinte in ihrer Eigenschaft als Sprecherin der Schulleiter im Landkreis, dass die Beförderung zum Schulrat mit Wirkung zum 1. Juli der Lohn für das große Engagement Veit Burgers sei.

Positive Erlebnisse

Der 59-Jährige bekannte, schon viele positive Erlebnisse in Kitzingen gehabt zu haben und er habe sich von der ersten Minute an sehr wohl an seinem neuen Arbeitsplatz gefühlt. Er klassifizierte das Schulamt als Dienstleister für die Schulen. Burger betonte, „dass wir bei allen unseren Anstrengungen immer das Wohl der Schüler im Blick haben müssen“.

Die vielen Schulleiter empfingen Veit Burger mit anerkennendem Applaus. Die Feierstunde umrahmten der Kinderchor St. Hedwig mit der Leiterin Almut Drummer und der Schüler und Sänger Jamil Hassan mit Liedbeiträgen. Abschließend sangen Andreas Liebald und Stefan Kinkelin das auf Veit Burger und Kurt Krause gemünzte Lied „Ein Würz-Burger kommt“ zur Melodie eines Beatles-Hits.