Decke im Nachbarhaus eingestürzt

Seit Jahren gibt das ehemalige Gasthaus zur Krone am Hüttenheimer Marktplatz kein schönes Bild ab und der Verfall des Anwesens in Privatbesitz schreitet voran. Jetzt ist die Decke eines Nebengebäudes eingestürzt, weshalb Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert die Initiative zu einem Ortstermin mit dem Landratsamt und dem Landesamt für Denkmalpflege ergriff, um prüfen zu lassen, ob eventuell Sicherungsmaßnahmen an dem maroden Gebäude ergriffen werden müssen.

Die Gemeinde vertritt die Ansicht, dass der Eigentümer die Pflicht hat, eine Bestandsuntersuchung durchführen zu lassen. Denn ohne diese könnten keine Schritte erfolgen, um mittel- oder langfristig eine Sanierung des Hauses angehen zu können.