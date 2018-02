Dauerurlaubsstimmung für „Best Agers“

Attraktives Wohnen im Alter möchte der Volkacher Robert Heizenröther verwirklichen. Auf einer Fläche von 68 000 Quadratmetern an der Straße nach Eichfeld soll ein Wohnpark mit etwa 80 barrierefreien Wohnhäusern entstehen. Um das 5-Sterne-Resort Mainschleife mit dem Namen Gavita-Wohnpark zu realisieren, hat Heizenröther als „Vater des Gedanken“ das Immobilienunternehmen Engel & Völkers Commercials aus Würzburg ins Boot geholt.

In der Stadtratssitzung am Montag stellten Heizenröther und Immobilienberaterin Manuela Schlesinger (Engel & Völkers) das Projekt vor. Heizenröther, der in Volkach verwurzelt ist, beschäftigt sich seit sieben Jahren – seit dem Tod seiner Frau – mit dem Thema „Attraktives Wohnen im Alter“. Sein Ziel ist es, sich zusammen mit gleichgesinnten „Best Agers“ (Menschen über 50) im Alter wohl zu fühlen und in der Gesellschaft leben zu können. Die Gründung der Gavita Wohnpark GmbH & Co.KG war die Konsequenz seiner Bemühungen.

80 energieeffiziente Häuser

In dem 5-Sterne-Resort sollen etwa 80 energieeffiziente Häuser mit Wohnflächen zwischen 75 und 125 Quadratmeter entstehen. Das Wohnkonzept ist ausgelegt für Menschen ab 50 plus, die sich gerne versorgt fühlen möchten und die Gesellschaft Gleichgesinnter lieben. Die Planer sprechen Menschen an, die ihren Ruhestand, aber auch die Zeit davor, selbstbestimmt planen und sorgenfrei genießen möchten. „Gemeinsam statt einsam“ lautet dabei Heizenröthers Slogan für Dauerurlaubsstimmung bei den „Best Agers“. Die Häuser sollen allen Bedürfnisse des Älterwerdens angepasst sein.

Rundum-Paket für Käufer

Wer ein Haus und ein Grundstück erwirbt, kann laut Schlesinger ein Rundum-Paket dazu buchen: medizinische Versorgung Therapeuten und Betreuer. Für die Geselligkeit und die Freizeit im Gavita-Wohnpark sind Veranstaltungsräume und Gästeunterbringung sowie Restaurant, Tante-Emma-Laden und Frühstücksservice vorgesehen. Gärtner, Reinigungskräfte und Fahrservice sind weitere Dienstleistungen. „Das ist ein Projekt, bei dem alle Beteiligten profitieren“, sagte Schlesinger im Stadtrat. Diese Investition in die Zukunft bringe mehrere Vorteile für die Stadt.

So würden Arbeitsplätze geschaffen, die Infrastruktur gestärkt und die Attraktivität Volkachs gesteigert. Investoren stünden bereits in den Startlöchern, um das Projekt zu verwirklichen.

Vorhaben wäre denkbar

Dass die Bebauung des Geländes möglich ist, bestätigte Bürgermeister Peter Kornell. Der ausgewählte Bereich unmittelbar an der Eichfelder Kreuzung ist laut Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche vorgesehen. Das Vorhaben sei also denkbar. Allerdings müsste ein Bebauungsplan aufgestellt werden und alle Flächeneigentümer mitspielen. Die Stadt Volkach besitzt in diesem Bereich auch einige Ackerflächen (Kornell: „Größenordnung zehn Prozent“) Roger Schmidt wies auf die Lärmemissionen unmittelbar neben der Umgehungsstraße hin. Kornell prophezeite, dass die Behörden zwingend einen aktiven Lärmschutz fordern werden, sollte ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Bürgermeister Kornell will in einer nächsten Ratssitzungen öffentlich darüber diskutieren lassen, ob der Stadtrat der Aufstellung eines neuen Bebauungsplans für den Wohnpark zustimmen will. Über den möglichen Verkauf der städtischen Ackerflächen an einen Investor wird dann voraussichtlich in nichtöffentlicher Sitzung entschieden.