Das Ziel heißt: Richtfest im Dezember

„Wir sind ja nicht in Hamburg oder Berlin.“ Bernhard Schlereth, Präsident Fastnachverband

Der Zeitplan ist sportlich, aber machbar. Das Richtfest für die Fastnachtakademie gleich neben dem Fastnachtmuseum in der Luitpoldstraße in Kitzingen wird in Dezember sein. Noch vor dem Jahreswechsel soll der Rohbau fertig, das Gebäude winterfest sein. Bis Weihnachten ist der Kran und damit auch die Einbahnregelung in der Luitpoldstraße Vergangenheit.

Treffen auf der Baustelle

Den Zeitplan nannten Bernhard Schlereth vom Fastnachtverband Franken als Bauherr und der Kitzinger Architekt Karl-Heinz Schmidt. Die trafen sich mit Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller zu einem Baustellenbesuch im zukünftigen Zentrum für Schulung, Beratung und Forschung.

Dort sind die Maurerarbeiten in vollem Gange. Das Treppenhaus zum Museum im hinteren Teil des Grundstücks Richtung Rosenstraße ist erkennbar. Genauso die Strukturen des Plenarsaals und der offenen Galerie darüber, von der einzelne Stahlträger bereits montiert sind.

Die 8 bleibt erhalten

Die Maurer und Schlosser sind seit Ende Juli im Einsatz. Bis Mitte dieses Monats war der Abbruch der Luitpoldstraße 6, direkt neben dem Fastnachtmuseum, abgeschlossen. Begonnen hatte der am 2. Mai. Von dem denkmalgeschützten Gebäude mit der Nummer 8 gleich daneben bleibt der vordere Teil als Bestandteil der künftigen Fassade erhalten.

Archäologen werden fündig

Der Startschuss für den Neubau hat sich ein bisschen verzögert. Grund war laut Karl-Heinz Schmidt ein Bodendenkmal, das Archäologen auf dem Grundstück mitten in der Altstadt entdeckt hatten. „Wir haben alles in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege gesichert“, sagte Schmidt.

Dafür waren allerdings Umplanungen nötigt, denn da, wo die ehemalige Latrine mit ihren für die Fachleute offenbar interessanten Funden auftauchte, war eigentlich eine Treppe in den Keller vorgesehen. Die wurde verlegt. Das Bodendenkmal wurde fachgerecht so überbaut, dass der Denkmalschutz zufrieden war.

Verzögerungen

Unterm Strich habe das rund drei Wochen Verzögerungen gebracht, so Schmidt. „Den Zeitplan halten wir trotzdem“, sagte Schlereth. Das heißt: Richtfest im Dezember – und zwar in diesem Jahr. „Wir sind ja nicht in Hamburg oder Berlin“, so Präsident des Fastnachtverbands Franken in Anspielung auf die Dauerbaustellen Elbharmonie und Berliner Flughafen.

Bis Weihnachten dicht

Auch Schmidt geht fest davon aus, dass „wir den Bau bis Weihnachten dicht kriegen“. Das heißt, egal wie das Wetter wird, der Innenausbau kann weitergehen. Das bedeutet auch, dass der Kran in der Luitpoldstraße abgebaut und die Straße wieder voll befahren werden kann.

Am 10. Oktober wird es eng

Bis dahin wird es allerdings mindestens noch einmal eng. Am Dienstag, 10. Oktober, wird die Straße für einen halben Tag komplett zugemacht. Dann kommen die langen Stahlträger für den Saal. „Um die auf die Baustelle zu kriegen, geht es nicht ohne Vollsperrung“, so Schmidt. Allerdings, bis Mittag sollte das vorbei sein.

Alles im Plan

Alles also im grünen Bereich auf einer der derzeit größten Baustellen in der Kitzinger Innenstadt. Wenn es weiter nach Plan läuft, wird neben dem Fastnachtmuseum 2019 die Fastnachtakademie eröffnen.

4,2 Millionen-Projekt

Für rund 4,2 Millionen Euro wird ein Zentrum für Schulung, Beratung und Forschung rund um Fastnacht, Fasching und Karneval entstehen. Es wird mit einem Plenarsaal und mehreren Seminarräumen, einem Trainingssaal, einer Fachbibliothek und Lagerräumen ausgestattet werden, besucherfreundliche und behindertegerechte Zugänge, auch zum Fastnachtmuseum, inklusive.

Das Haus soll vor allem der Fortbildung der Ehrenamtlichen des Fastnachtverbands dienen. Auch der Bund Deutscher Karneval will in Kitzingen seine Ausbildungszentrale einrichten.