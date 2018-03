Das Weinparadies feiert Erfolge

Der Begriff Weinparadies Franken ist eine Marke. Bekannt nicht nur in Unter- und Mittelfranken, sondern längst weit darüber hinaus. Mut, Zuversicht, Leidenschaft und vor allem die Zusammenarbeit untereinander über die Bezirksgrenzen hinweg haben das Weinparadies nach oben gebracht.



Mit Kristin Langmann kam 2015/2016 die Fränkische Weinkönigin aus dem Weinparadies. Doch damit nicht genug: Ende Februar erhielt die Arbeitsgemeinschaft Weinparadies Franken den Fränkischen Weintourismuspreis 2016. Dieses Ereignis feierte man nun gemeinsam.

Nun, normalerweise wäre die Weinparadiesscheune der geeignetste Ort für die gemeinsame Feier gewesen, doch dort laufen zur Zeit die Arbeiten zur Erweiterung, Modernisierung und Neugestaltung – bei laufendem Betrieb. So trafen sich Stadt- und Gemeinderäte, Winzer, Direktvermarkter, Gästeführer und die Verantwortlichen, die seit der Gründung im Weinparadies mitgewirkt haben im „Feierwehr-Saal“ der Feuerwehr Nenzenheim zur gemeinsamen Feier.

Das Wort „gemeinsam“ war dabei der rote Faden des Abends, an dem die Vorsitzende Doris Klose-Violette den „mutigen Wegbereitern“ und denen, die das Projekt Weinparadies umgesetzt haben, dankte, namentlich Altlandrat Walter Schneider (Weigenheim), den Altbürgermeistern Leonhard Lilli (Ippesheim), Wilhelm Sturm (Willanzheim-Hüttenheim) und Reinhard Kloha (Weigenheim-Reusch) sowie Werner Kistner (Bullenheim) und Oswald Neumeister (Ippesheim) als engagierten Baumeister der Weinparadiesscheune, aber auch den noch amtierenden Bürgermeistern Josef Mend (Iphofen) und Heinz Dorsch (Seinsheim).

Frankens Weinkönigin Christina Schneider hat, nach dem ihre Vorgängerin Kristin Langmann gesagt hatte, bei der Weinparadiesscheune muss man gewesen sein, dieser einen Besuch abgestattet. „Die Gemeinschaft und die Zusammenarbeit ist dort spürbar“, bekannte sie. Dies würden auch die Gäste so empfinden, weiß sie aus Gesprächen.

Es braucht Querdenker

Weinbaupräsident Artur Steinmann sprach von einem verdienten Preis für die Arbeitsgemeinschaft, die seit 1999 besteht. Für solch einen langfristigen Erfolg sei eine Gemeinschaft unerlässlich, auch wenn es immer wieder Querdenker brauche.

Landrätin Tamara Bischof blickte auf ihre Zeit als Baujuristin am Kitzinger Landratsamt zurück. Sie hatte damals die Unterlagen der auf der Grenze zwischen Unter- und Mittelfranken errichteten Weinparadiesscheune auf dem Tisch, „weil man der Meinung gewesen ist, die Unterfranken sollten genehmigen“. Das „außergewöhnliche, ganz besondere Bauvorhaben“ sei von Anfang an ein Erfolgsprojekt gewesen, das jetzt auch noch mehr Potenzial schöpfen könne, weil der Landkreis demnächst komplett im Verkehrsverbund Nürnberg ist,

Von einer „großen List“ sprach der Präsident der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau Hermann Kolesch und meinte damit, die Scheune genau auf die Bezirksgrenzen zu setzen. Denn der Landkreis, der das Projekt nicht genehmigt hätte, hätten den Schwarzen Peter gehabt. So sei ein Projekt entstanden, an dem sich andere Regionen orientierten. Es sei eine gute Investition in den Wirtschaftsfaktor Tourismus.

Und die gemeinsame Sitzung der Stadt- und Gemeinderäte, bei der jüngst Investitionen in Höhe von rund 750 000 Euro beschlossen worden seien, werde er genau so wenig vergessen, wie den ersten Workshop 1998 und die Rundfahrt mit dem Bus durch Weigenheim, Reusch, Ippesheim, Bullenheim, Seinsheim, Hüttenheim und Nenzenheim zum gegenseitigen Kennenlernen.

„Jeder packte mit an“, lobte stellvertretende Landrätin Gisela Keller (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim). Neue Ideen würden über die Landkreisgrenzen hinweg entwickelt. Das soll auch fortgesetzt werden, bekräftigte die Vorsitzende Klose-Violette, schließlich „wollen wir uns der Ehrung würdig erweisen“. „Ihr seid alle Preisträger“, rief sie den Gästen zu, bevor dann die von Geschäftsführerin Annerose Pehl-Dürr organisierte Bottle-Party eröffnet war, denn die Weinbauvereinsvorsitzenden hatten verschiedene Weine ihrer Weinberge zum Verkosten mitgebracht.