Das Schicksal eines Christbaums im Malerwinkelhaus

(cj) Alle Jahre wieder gibt es im Museum Malerwinkelhaus in Marktbreit eine kleine Weihnachtsausstellung. Heuer präsentiert Museumsleiterin Simone Michel-von Dungern weihnachtliche Blätter aus dem „Münchener Bilderbogen“. Sie sind ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erschienen und waren sehr beliebt – und dazu erschwinglich. Die Bildergeschichten kosteten nur wenige Pfennige. Geboten wurde eine breite Palette an Themen, oft humoristisch, zuweilen belehrend, immer künstlerisch. Denn die Bilderbogen wurden von Malern aus dem Umfeld von Münchener Kunstakademie und Kunstverein gestaltet. Die ausgewählten Beispiele entführen die Besucher auf eine Zeitreise in die Weihnachtszeit des 19. Jahrhunderts. Dazu gehört auch die Geschichte „Das Schicksal eines Christbaums“ aus dem Jahr 1865/66, gezeichnet von Eugen Adam. Im Bild oben ist eine von sechs Szenen zu sehen. Sie zeigt den schönsten „Schicksals“-Moment, den geschmückten Christbaum am heiligen Abend. Nach dem Ausstellungsbesuch bietet sich ein Bummel durch den musealen Weihnachtsmarkt an mit Ständen im ganzen Malerwinkelhaus an. Öffnungszeiten an den Adventswochenenden, jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.