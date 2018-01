Das Rathaus im Mittelpunkt einer Feierstunde

Das Rathaus Buchbrunn stand bei einer Feierstunde am Sonntag im Mittelpunkt. Der Grund: nicht das Gebäude sondern seine Nutzung jährten sich zum 50. Male. Wie Bürgermeister Hermann Queck in seiner Festrede ausführte, wurde die ehemalige evangelische Dorfschule ab dem 1.8.1967 endgültig als Rathaus der Gemeinde in Betrieb genommen.

Mit Hilfe des Vereins Geschichte in Buchbrunn fand Hermann Queck heraus, dass sich im Keller des Gebäudes ein Grundstein von 1561 befindet. Dem sei zu entnehmen, dass der Schultheiß und die gesamte Gemeinde den Bau seinerzeit von neuem errichteten.

Für Wilhelm Erhard vom Geschichtsverein ist das ein Hinweis darauf, dass es bereits früher eine ähnliche Schule gegeben haben dürfte. 1589 findet sich in den Annalen ein erster Hinweis auf eine Nutzung auch als Rathaus. In den Protokollen des Jahres 1843 steht die Vereinbarung zwischen der Gemeinde und der evangelischen Schulstiftung über Zuständigkeit und Erhaltungskosten.

Ein Jahr später bestimmten 61 protestantische Gemeindeglieder, dass die Schulkasse den Unterhalt des Hauses übernehmen und dass ein entstehendes Defizit mangels anderer Deckungsmittel durch Steuerumlage bei den Gemeindegliedern gedeckt werden soll.

In den Jahren 1879/1880 ist eine Vergrößerung der Schule dokumentiert. 1923 wurden die bisherigen Nutzungsregelungen für Schule/Rathaus erneuert. Wie bisher erhielt die protestantische Schulkasse für das damals im Keller untergebrachte Feuerwehrhaus sowie das Gemeinde-, Wacht- und Registrierzimmer eine jährliche Miete von 150 Mark. Da 1936 mehr Schulräume benötigt wurden zog die Gemeinde mit Ratsstube und Sitzungssaal in das benachbarte ehemalige Meuschelshaus um, bis es 1964 zu einem Neubau der Schule kam.

Damit konnte auch die Lehrerwohnung vermietet werden und mit dem Umzug der Schule in den Neubau das Schulgebäude zum Rathaus umgewidmet werden. Im Dachgeschoss entstand in der leer stehenden Wohnung ein Gemeindesaal für die evangelische Kirchengemeinde, den Posaunenchor, die Jugendgruppe und die Frauengruppe.

Mit der Generalrenovierung 2004/2005, verbunden mit einer Neuaufteilung der Räume, entstanden ein modernes Sitzungszimmer, ein Bürgermeisterdienstzimmer und im Foyer die Ausstellung „Erlebnis Steinzeit“.

Immer wieder nutzt das Dorf das modern gestaltete Interieur auch für besondere Ausstellungen wie Bibeln, alte Gläser, Buchbrunner Chronik, Konfirmationsscheine, Wäsche, Gefallenentafeln und andere.

In den 50 Jahren seines Bestehens sah das Rathaus sechs Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen. Es amtierten drei Bürgermeister, fünf zweite Bürgermeister und 31 Gemeinderäte, wie Queck in der Chronik fand. Er strich als besonders bemerkenswert heraus, dass der Gemeinderat aufgrund des Bevölkerungswachstums 2008 auf zwölf Ratsmitglieder aufgestockt werden konnte.

Wesentliche Entscheidungen am Ratstisch waren in den vergangenen 50 Jahren der Erhalt der Selbstständigkeit der Gemeinde, der Zusammenschluss von fünf Gemeinden zur Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen, die Ausweisung von Baugebieten sowie An- und Umbauten des Kindergartens.

Die Feierstunde als Auftakt einer Bilderausstellung im Sitzungssaal wurde vom Posaunenchor unter der Leitung von Andrea Wagner musikalisch begleitet.