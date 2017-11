Das Kreuzchen zuhause liegt im Wahltrend

Die bequemste Art, Kreuzchen bei Kandidaten und Parteien zu machen, wird immer beliebter: Bei einer Umfrage zur aktuellen Bundestagswahl in den vier größten Kommunen im Landkreis zeigt sich, dass die Zahl der Briefwähler immer größer wird. „Es wird auf jeden Fall deutlich mehr als bei der letzten Bundestagswahl“, sagt Astrid Haaf, die in der Stadt Kitzingen die Wahl betreut. 3500 von rund 15 000 Wahlberechtigten hätten die Unterlagen beantragt – nach Zahlen vom Montagmorgen.

Täglich neue Anträge

Und weil im Kitzinger Rathaus täglich neue Anträge eintreffen, werden die 3400 Briefwähler der Bundestagswahl 2013 vermutlich weit übertroffen. Wer die Wahl am 24. September statt im Wahllokal in den eigenen vier Wänden bevorzugt, kann die Unterlagen laut Haaf noch bis Freitag (22. September) 18 Uhr bekommen.

Während in Kitzingen bisher nur jeder Vierte das Kreuzchenmachen am Sonntag auslässt, gibt es im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Volkach starke Ausreißer nach oben. Sowohl in Volkach wie auch in Sommerach und Nordheim lag die Zahl der Briefwähler laut Wahlamtsleiter Christan Schwab 2013 mit zwischen 21,8 (Nordheim) und Volkach 26,05 Prozent schon vergleichsweise hoch.

Amtliche Lizenz zum Daheim-Wählen

Das wird jetzt deutlich getoppt. Beispielsweise in Volkach haben 2215 von 7108 Wahlberechtigten die Briefwahl beantragt. Das sind 393 mehr als bei der Wahl 2013 oder gut 31 Prozent. Noch ein Stück deutlicher ist die Sache in Sommerach, wo inzwischen jeder Dritte sich die amtliche Lizenz zum Daheim-Wählen geholt hat. Bei Nordheim ist es bislang jeder Vierte. Ob noch sehr viel dazukommt, wird sich zeigen. Schwab: „Die Flut ebbt jetzt etwas ab.“

Mit ein Grund für diese Einschätzung ist nicht nur der Wahltag am nahen Sonntag. Auch die bequeme Art des Beantragens der Wahlunterlagen über das Volkacher Internet-Bürgerportal hat bald ein Ende. Am Mittwoch, 12 Uhr, ist Schluss, so Schwab.

Das Online-Angebot in Dettelbach endet ebenfalls am Mittwoch.

Wahlkabine für Schnellentschlossene

Länger Zeit haben noch diejenigen, die sich ihre Unterlagen im Rathaus abholen wollen. Das ist laut Claudia Bräuer vom Standesamt noch bis Samstag, 12 Uhr, möglich. Bis dahin könnte noch Einiges einlaufen. „Ich rechne jeden Tag mit 50 bis 75 Anträgen“, sagt Bräuer mit Blick auf die nächsten Tage.

Dabei sind die Dettelbacher Briefwähler schon jetzt gut dabei. 1625 (2013: 1525) der 5636 Wahlberechtigten haben ihre Unterlagen bestellt – Tendenz steigend. Und diejenigen, die ihre Wahlentscheidung weder der Post noch dem städtischen Briefkasten anvertrauen, haben noch eine weitere Möglichkeit – eine Wahlkabine im Eingangsbereich des Rathauses für Schnellentschlossene: „Wenn der Bürger zwei Minuten Zeit hat, kann er es gleich hier machen“, betont Claudia Bräuer.

Viel los ist auch in Wiesentheid. Rund 986 von 3734 Wählern haben sich ihre Vordrucke geholt, heißt es aus der Gemeinde. Vor vier Jahren waren es 930 in der Endabrechnung.

Die hohe Briefwahl-Quote könnte auch ein Hinweis auf eine höhere Wahlbeteiligung sein. Die wäre auch nicht schlecht. Beim Urnengang von 2013 gaben rund 49 500 der 69 000 Wahlberechtigten im Kreis ihre Stimme ab. Das waren 71,5 Prozent.