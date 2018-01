Das Kreuz mit den Befreiungen

„Es ist ärgerlich, dass Planer nicht in der Lage sind, die Vorgaben eines Bebauungsplans einzuhalten.“ Ein Satz von Marktbreits Baureferentin Martina Michel in der Bauausschusssitzung am Mittwochabend, der die Misere nicht nur des Marktbreiter Ausschusses auf den Punkt bringt. Denn viel Arbeit solcher Gremien wäre überflüssig, müsste nicht häufig über eben solche Abweichungen der Vorgaben beraten werden.

Viel Aufwand für ein eigentlich einfaches Bauvorhaben

So auch am Mittwochabend, als sich die Räte zum zweiten Mal mit einem eigentlich einfachen Bauvorhaben befassen mussten: Dem Bau eines Einfamilienhauses. Ein Fertighaus soll es werden – und auch hier zeigt sich ein typisches Problem: Fertighäuser sind nicht sehr flexibel, wenn es Abweichungen von der Katalogvorlage gibt, sagte Bürgermeister Erich Hegwein. Und wenn dann das vorhandene Gelände ein wenig hängig ist, dann wird nicht nach Gelände geplant, sondern Abweichungen vom Bebauungsplan beantragt.

In der ersten Version sollte die Außenwand über einen Meter höher als vorgegeben gebaut werden. Das lehnte der Ausschuss ab. In der zweiten Version sind es noch 42 Zentimeter. Dem konnten die Räte dann zwar zustimmen und somit den Bau genehmigen, aber immerhin musste sich ein siebenköpfiges Ratsgremium und eine Verwaltungskraft zwei Mal mit einem einfachen Wohnhaus beschäftigen.

Befreiungen bergen ein Problem

Und Befreiungen von einem Bebauungsplan bergen ein weiteres Problem: Einmal genehmigt, können sich weitere Bauwerber in dem Gebiet darauf berufen und müssen nach dem Gleichheitsprinzip dann auch berücksichtigt werden. So beim Bau eines Gartenhauses in der Schlesierstraße, das die Baugrenzen überschreiten würde. Damit sind die Nachbarn gar nicht einverstanden und haben den Antrag nicht unterschrieben.

Um Klarheit zu schaffen, hat die Stadt das Vorhaben zur Prüfung ans Landratsamt weiter geleitet. Das sagt in einer längeren Stellungnahme: Das Umfeld ist zu prüfen. Hat es da schon ähnliche Befreiungen gegeben ist der „Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes Artikel 3 zu beachten und anzuwenden“. Da es ähnliche Abweichungen im Baugebiet schon gibt, blieb dem Ausschuss nichts anderes übrig, als zu genehmigen. Die Nachbarn können nun klagen.

Manchmal hilft auch Reden

Manchmal hilft auch Reden und ein neuer Hausbesitzer. Das zeigte ein Bauvorhaben in der Altstadt gegenüber dem Rathaus in einem Denkmalensemble. Hatte es bei der Sanierung mit dem Vorbesitzer immer wieder Probleme gegeben, hat sich das mit dem neuen Eigentümer geändert. Wenn er sich an die Vorgaben des Städteplaners hält, dann steht dem Vorhaben nichts mehr im Wege.

Authentic Style bebaut rund 20.000 Quadratmeter

Viel Fläche wird die Firma Authentic Style direkt an der Gemarkungsgrenze zu Marktsteft im Gewerbegebiet Im Sachsen überbauen. Östlich des Kreisverkehrs, anschließend an den bereits vorhandenen Bestand der Firma sollen in zwei Bauabschnitten vier große Hallen, insgesamt mehr als 20 000 Quadratmeter, entstehen. Da das Gebiet leicht abschüssig ist, wird jede Halle in zwei Teile gegliedert, was die Optik auflockern soll.