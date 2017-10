Das Interesse an den Bienen steigt wieder

„Der Mensch ist auf die Bienen angewiesen“, sagt Thomas Gschwandtner. „Anders herum gilt das nicht.“

Seit 30 Jahren interessiert sich der Sulzfelder für das Leben und Streben der Bienen. Gschwandtner betreut mit seinen Kollegen vom Ortsverband Kitzingen den Lehrbienenstand auf dem ehemaligen Gartenschaugelände. Er ist Vorsitzender der Kreisgruppe, Helfer, Kassier und Motivator. Kurz: Der Mann für alles. Seine Beobachtungen über die letzten Jahre sind erfreulich: Es hat es so etwas wie eine Renaissance des Imkerwesens gegeben, auch junge Menschen begeistern sich wieder für die Bienen und die Honigproduktion. Die Kurse am Imkereizentrum in Schwarzenau sind beispielsweise gut belegt. Anschließend vertiefen die Neugierigen ihr Wissen bei den Lehrgängen des Ortsverbandes. So schön das alles klingt: An den strukturellen Problemen für die Bienenvölker ändert das wenig.

Die Stressfaktoren für die Tiere sind seit vielen Jahrzehnten konstant geblieben: Flächenraubbau und die Zersiedelung der Landschaft, Umweltverschmutzung durch Pflanzenschutzmittel. Besonders die Ausbringung synthetischer Nervengifte machen den Bienenvölkern zu schaffen. Hinzu kommt, dass der Klimawandel zügiger voranschreitet, als gedacht. „So schnell können sich die Tiere gar nicht anpassen“, sagt Gschwandtner. Zumal mit der Varroamilbe eine andere Plage den Bienen mächtig zusetzt. Die Milbe ernährt sich von der Larve, durch ihren Biss dringen Viren ein. „Das ist so ähnlich wie bei der Grippe“, sagt Gschwandtner. „Die Viren werden übertragen, eine Impfung ist schwierig.“ Eine kurzfristige Lösung sieht er nicht. „Es werden immer wieder neue Virenstämme eingeschleust. Das Problem wird uns weiter begleiten.“ Dennoch: Einen Anlass zum Jammern sieht der Kreisvorsitzende nicht. „Die Bienen sind hart im Nehmen und wir Imker sind es auch.“ Will heißen: Es wird schon weitergehen, zumal der Mensch vieles noch gar nicht weiß. Auch wenn etliches über die Bienen bekannt sei, die Forschung stehe noch ganz am Anfang. Fragen gibt es genug: Wie können so viele Individuen auf so engem Raum miteinander leben? Wie kommt es, dass sich einzelne Individuen für die Gemeinschaft opfern? „Dringt eine Hornisse in den Stamm ein, gehen fünf bis sechs Bienen gleich auf sie los“, berichtet Gschwandtner. „Obwohl ihnen klar sein muss, dass sie den Angriff nicht überleben werden.“ Forscher vermuten, dass dieses soziale Verhalten durch die Nervengifte gestört wird. Belegt ist das allerdings (noch) nicht. „Sicher ist jedoch, dass sie orientierungslos werden.“

Sicher ist auch, dass der Lebensraum für die Bienen immer kleiner wird. „Die Städte sind für sie schon lange verloren“, sagt Gschwandtner. „Und die Monokulturen tun ihr Übriges.“ Durch die Förderung von Biogasanlagen ist beispielsweise der großflächige Maisanbau gefördert worden. Der Fruchtwechsel blieb aus, die Monokulturen locken schnell Schädlinge an, die wiederum chemisch bekämpft werden müssen. „Es geht halt immer ums Geld“, bedauert Gschwandtner.

Immerhin: Zustände wie in den USA oder Teilen Asiens herrschen in Europa (noch) nicht. Dort hat sich die Bestäubung zu einer Industrie entwickelt, Imker ziehen mit ihren Völkern von einem Bundesstaat zum nächsten, um riesige Apfel-, Kirsch-oder Pfirsichplantagen bestäuben zu lassen. „Dabei kommt es immer wieder zu Epidemien“, weiß Gschwandtner. „Die einzelne Biene zählt dabei nichts, die wird verheizt.“

In Deutschland ist das größtenteils anders, im Landkreis Kitzingen steigt das Interesse an den Bienen sogar wieder an. „Damit ändert sich auch der persönliche Umgang mit der Natur“, freut sich Gschwandtner. Manchen Menschen scheint es halt doch ganz klar zu sein, dass es ohne Bienen nicht gehen wird.