Das größtes Weinfest Frankens in Volkach beginnt - über 50.000 Besucher erwartet

Die Volkacher Mainschleife ist touristisch gesehen ein Highlight der Weinregion Franken. Sowohl visuell als auch kulinarisch hat die Region viel zu bieten. Das Volkacher Weinfest im Landkreis Kitzingen gilt als größtes in Franken. Es geht vom 11. bis 15. August 2017 in die 69. Runde. Etwa 50.000 Besucher werden erwartet.Knapp 140 Weine aus den Lagen entlang der Mainschleife werden in der Nähe der Altstadt ausgeschenkt. Damit es nicht nur bei Wein und Bratwurst bleibt, haben die Veranstalter zudem ein Ratsherrn-Feuerwerk am Freitag, den Zug der Festwinzer durch die Altstadt am Samstag sowie den Wunderkerzenzauber der Weinprinzessinnen am Montag eingeplant.Gut 7000 Sitzplätze unter schattigen Kastanien- und Platanenbäumen stehen den Gästen in der Allee nahe der Altstadt zur Verfügung. Sieben selbstvermarktende Winzer und vier Winzergenossenschaften servieren ihre Rebensäfte, dazu gibt es Speisen von Bratwürsten über Flammkuchen bis zu Fisch nach Familienrezept aus Obervolkach.Seit vielen Jahren ist das Fränkische Weinfest nicht nur ein Treffpunkt für Weinfreunde, sondern dank der Fahrgeschäfte im Volksfestbereich auch ein Erlebnisareal für Kinder, Eltern und Großeltern. Beim Familiennachmittag am Weinfestmontag gibt es zudem ein eigenes Animationsprogramm für den Nachwuchs.Musikalisch reicht das Angebot für die Wein-Fans von klassisch fränkischer Blasmusik ganz ohne Verstärker über Oldie- und Popmusik bis hin zu Stimmungsmusik am Abend. Getanzt werden kann sicher bei der Show-Band "FrankenFieber" beim Open-Air am Samstagabend. Stimmungsvoll auf andere Art verspricht das Ratsherrn-Feuerwerk am späten Freitagabend zu werden, ebenso wie der Wunderkerzenzauber der Weinprinzessinnen am Montagabend. Dienstag steht zum Abschluss die Band Phoenix mit Sängerin Steffi List auf der Bühne.Von einem allerdings heißt es in diesem Jahr Abschied nehmen: Das stilvolle Weinglas, das seit zehn Jahren beim Fränkischen Weinfest im Einsatz ist, soll im kommenden Jahr durch ein neues ersetzt werden. ErfreulicherNebeneffekt: Das Pfand wird billiger. Und: Wenn die Lichter auf dem Festgelände ausgehen, dürfen die Besucher ihre Gläser als Souvenir mit nach Hause nehmen.Freitag, 11. August, Party mit den Würzbuam (19 Uhr), Ratsherrn-Feuerwerk (22.30 Uhr) Samstag, 12. August, Showband FrankenFieber, Einzug der Festwinzer Sonntag, 13. August, Klassiker-Kultnacht Montag, 14. August, Wunderkerzenzauber (22.30 Uhr) Dienstag, 15. August, Rock- und Pop mit Phoenix und Steffi List (19.30 Uhr).