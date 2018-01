Das Gespür für den eigenen Körper

Wer an asiatische Kampfsportarten denkt, dem fällt vermutlich zuerst Kung Fu ein, wegen des Popsongs aus den 70er Jahren, wegen des Films mit dem Panda, oder wegen des Mannes, der im Westen zum Inbegriff des Kampfkunsthelden wurde: Bruce Lee. Als man Lee fragte, wie das heiße, was er da tut, antwortete er auf chinesisch etwas, das als „Kung Fu“ missverstanden wurde. Was er sagte war: „Etwas, dass ich durch harte Arbeit erreicht habe“. Oder auch, wie Hans-Ullrich Wolkenstein es übersetzt: „Etwas, das ich mein Leben lang tue.“ Denn nur so, durch lebenslange, harte Arbeit, wird die Meisterschaft erreicht.

In seinen Vhs-Kursen strebt Wolkenstein zunächst etwas anderes an. Er lehrt Taijiquan – gesprochen wird das Taidschidschuan – eine Abfolge von Haltungen und Bewegungen, die sanft und tänzerisch wirken und niemandem weh tun. Seine Teilnehmer sollen ein Gespür für den eigenen Körper entwickeln. Welche Haltung ist gut? Nicht belastend? Natürlich und richtig für den Körper? In welcher Haltung kann die Energie fließen?

Das klingt schlicht und ist es eigentlich auch. Dennoch ist es nicht selbstverständlich für ein Volk von zunehmender Bewegungsarmut, alleine einmal den linken Arm so zu heben, wie Wolkenstein es vormacht: fließend, klar, ohne das Gelenk zu blockieren, ohne sich zu verkrampfen. Man kann es sich bei dem Experten abschauen. Doch die innere Linie muss man selber erspüren. Das innere Spüren ist deshalb ein Teil der Lektion, die korrekte Bewegungsausführung der andere. Und wie so oft im asiatischen Denken, ist beides kein Gegensatz, sondern eine Einheit.

Entspannte Bewegung, richtiges Atmen, inneres Spüren, Langsamkeit, Schönheit – man ahnt schon, warum Taijiquan heute von vielen Menschen nicht primär als Kampfkunst sondern als Weg zu Gesundheit und als eine Form der Bewegungsmeditation ausgeübt wird.

Doch Taijiquan ist im Kern eine Kampfsportart. Ein alter Name dafür lautet: Schattenboxen. Schatten deshalb, weil der imaginäre Gegner beim Ausüben der Bewegungen im Training mitgedacht wird. Der anmutig nach hinten geführte Ellenbogen, die ihm folgende Hand mit dem abgeknickten Gelenk – rasch und mit Wucht ausgeführt wären es Schläge. Dabei folgt Taijiquan auch im Kampf dem Prinzip der Weichheit: man reagiert auf den Gegner, statt anzugreifen und wendet dessen Bewegungsenergie gegen ihn.

Doch muss Taijiquan so nicht praktiziert werden. Es gibt verschiedene Aspekte: den der exakten und schönen Bewegung, die Gesundheit und innere Sammlung fördert. Den des sportlichen Wettkampfes, und den des Kampfes „auf der Straße“, wie Wolkenstein meint. In seiner Schule in Schweinfurt lehrt er derzeit einen Kurs, der sich für die Waffenform mit dem Schwert entschieden hat. Das ist eine Männerwaffe; der Fächer stellt hingegen eine Frauenwaffe dar, die Wolkenstein als „äußerst effektiv“ bezeichnet. Auch Säbel, Stock oder Speer können zum Einsatz kommen.

In Kitzingen hingegen sucht man Fächer und Schwerter vergebens. Es geht um das Erlernen von 24 Grundfiguren, auf denen das Bewegungsprogramm des Taijiquan aufbaut.

„Das ist die beste Entspannung“, meint eine Kursteilnehmerin. Ihr Mann stimmt zu: „Weil es den Kopf mitbeschäftigt.“ Und in der Tat ist die Choreographie der Bewegungen, werden sie erst einmal zusammengesetzt, anspruchsvoll. Den Weg dorthin führt Wolkenstein seine Teilnehmer sanft und mit der Ruhe desjenigen, der weiß, was er tut, weil er es eben sein Leben, oder in seinem Fall sein halbes Leben lang selbst praktiziert.

Der studierte Sozialpädagoge und Heilpraktiker stieß auf Taijiquan vor zwölf Jahren, nachdem er mit Qui Gong bereits vertraut war. Er begegnete in Zang Xiao Ping einem der Meister und beschloss, direkt an der Quelle und bei ihm zu studieren. Das machte Fahrten nach Wien erforderlich, wo Zang Xiao Ping lebt und seine Workshops hält. Aber die Beziehung zu einem Meister ist ohnehin lebenslang.

Wolkenstein konzentriert sich auf den so genannten Yang-Stil des Taijiquan. Soll man es eine Sportart nennen oder eine Glaubensschule, eine Welthaltung? Wie jede Schule jedenfalls ist es alt und hat im Laufe seiner Geschichte Entwicklungen und Spaltungen durchgemacht. Modernisten und Traditionalisten diskutieren heiß über die rechte Weise, Taiji zu lehren und zu leben.

Während der Kulturrevolution war Taiji in China verboten. Die Kommunisten duldeten nichts, was im Verdacht stand, ein eigenständiges Menschenbild zu propagieren, das möglicherweise von ihrem eigenen abwich.

Heute ist es in Asien ein Volkssport, bei dem es vor allem um Gesundheit geht. Und wie so oft in Asien, umfasst das nicht nur den Körper, sondern auch den Geist, eben weil beides nicht als getrennt oder gar gegensätzlich gesehen wird. Die Bewegungen haben für unsere Ohren poetische Namen wie etwa: „Der Kranich entfaltet seine Flügel“. Sie werden weich, ohne Anspannung ausgeführt.

Kann etwas wirken, was nicht weh tut, was nicht sofort anstrengt und einen außer Atem bringt? Während der Kopf noch damit beschäftigt ist, „den Affen abzuwehren“ oder die „Mähne des wilden Pferdes zu schütteln“ und dabei Arme, Beine, Gleichgewicht und Blickrichtung sowie die Atmung richtig zu sortieren, ist man am Ende ganzheitlich und wohlig angestrengt.

Der Körper hat etwas getan, der Geist desgleichen. Ein Jahr, schätzt Wolkenstein, dauert es, bis man die 24 Grundfiguren gelernt hat, bei zwei Trainingseinheiten in der Woche und täglichem Üben. „Ohne Ehrgeiz und Wollen“, meint Wolkenstein. „Aber Beharrlichkeit, die braucht es.“ Wie bei allem, was man ein Leben lang tut.