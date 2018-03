WIESENTHEID vor 55 Minuten

Das blühende Erbe von Herrn Kamel

Herr Kamel hat ihr seinen Namen gegeben. Sonst hieße sie vielleicht Schönie. Oder Linnie. Doch so erinnert sie an den Jesuitenpater und Apotheker Georg Joseph Kamel aus Mähren, der mit Leidenschaft die Welt bereiste und ihre Naturschönheiten bestaunte. In seinem Namen blüht die „Camellia japonica“, die japanische Kamelie. Eine besonders große, alte Kamelie entfaltet derzeit in der Fränkischen Toskana in Wiesentheid ihre Pracht, in einem eigens für sie gebauten Glashaus.