Damit es an Weihnachten keinen Ärger gibt

Weihnachten ist traditionell die Zeit des Dankens. Mit Worten, mit kleinen Aufmerksamkeiten, mit Geld. Viele Bürger möchten auch denjenigen „Danke“ sagen, deren Dienstleistung sie täglich oder regelmäßig in Anspruch nehmen: Briefträger, Paketdienste, Müllmänner, Austräger. Doch dabei gilt es einiges zu beachten.

Tagtäglich sind sie in ihren Autos oder auf ihren Fahrrädern unterwegs, bringen bei Wind und Wetter die Post ans Haus, schleppen Pakete die Treppen hoch. Die Mitarbeiter der Post haben jahrein, jahraus, so einiges zu tun, wenn sie den Bürgern ihre Briefe und Päckchen zustellen. Es ist ein guter Brauch, dafür einmal im Jahr Danke zu sagen – und viele tun das an Weihnachten. „Trinkgelder gibt es bei uns immer noch“, sagt Thomas Kutsch von der Deutschen Post. Wobei es sich natürlich nicht immer um Geld handelt. Auch Schokolade und andere Süßigkeiten werden gerne geschenkt. „Das ist auch für den Briefzusteller mal eine nette Anerkennung, über die er sich freut.“ Kutsch selbst findet etwas Materielles eigentlich schöner als Bargeld, „aber das muss jeder selbst entscheiden“.

Eine einheitliche Regelung, was ein Post- oder Paketbote entgegen nehmen darf, gibt es nicht, aber es muss sich um einen geringen Sachwert handeln. Das bedeutet: Mehr als 25 Euro darf es nicht wert sein.

Im Kitzinger Landratsamt gibt es zu den Geschenken eine klare Regelung und an die wird auch jedes Jahr wieder im Intranet der Behörde erinnert. Ein Ampelsystem regelt, welche Gaben zulässig sind. Geringwertige Geschenke oder Aufmerksamkeiten wie Kalender, Kugelschreiber, Schreibblocks und dergleichen sind kein Problem. „Sind diese Dinge aufgrund ihrer Ausführung nicht mehr als geringwertig, gilt ihre Annahme stillschweigend als genehmigt“, so die Regelung. Dass Mitarbeiter zu Weihnachten so etwas geschenkt bekommen, kommt häufiger vor. „Meistens werden die Kalender und Blocks auf einem Stapel in der Poststelle abgelegt und wer einen braucht, der holt sich einen“, so Pressesprecherin Corinna Petzold.

Bei anderen Geschenken bis zu einem Wert von 30 Euro entscheidet die Abteilungsleiterin, ob die Geschenke angenommen werden dürfen. Dies komme ganz selten vor. Über Geschenke mit einem höheren Wert als 30 Euro entscheidet ausschließlich die Landrätin. Solche Geschenke kämen aber eigentlich nie vor, so Petzold. Auch Landrätin Tamara Bischof könne sich nicht erinnern, dass sie einmal über so etwas hätte entscheiden müssen.

Auch bei der Stadt Kitzingen gibt es ab und an Weihnachtsgeschenke, weniger von Bürgern, vielmehr von Firmen. „Die klassischen Kalender oder Bocksbeutel, eine kleine Aufmerksamkeit“, nennt Herbert Müller vom Hauptamt. Als Richtwert gilt bei der Stadt ebenfalls die Geringfügigkeit und hier wird ein Wert von zehn bis 15 Euro angesetzt. Darüber hinausgehen darf der Wert des Geschenkes nicht. Wie im Landratsamt gilt: Wenn ein Geschenk mehr wert ist, entscheidet der Abteilungsleiter, der OB wird zur Kenntnisnahme informiert.

Über mitunter sehr persönliche Kartengrüße können sich die Mitarbeiter des städtischen Bauamts freuen, berichtet Bauamtsleiter Oliver Graumann auf Anfrage. „Einen Dank für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten erhalten wir oft über lobende und anerkennende Worte.“

Obwohl sie für ihre Arbeit einen Dank mehr als verdient hätten, dürfen die Mitarbeiter der Müllabfuhr keine Geschenke entgegen nehmen. In den Vergabeunterlagen, die der Landkreis für die Abfallwirtschaft festlegt, ist es festgehalten: „Die Annahme von Vergünstigen oder Geschenken durch den Auftragnehmer oder dessen Bedienstete beziehungsweise Beauftragte ist nicht gestattet“. Und daran, so Pressesprecherin Corinna Petzold, müssen sich die beauftragte Firma K&G und ihre Mitarbeiter halten.

Zeitungsausträger können sich an Weihnachten ebenfalls häufig über eine kleine Aufmerksamkeit freuen. Die meisten Kunden handhaben das auf direktem Weg und übergeben das Geschenk persönlich an den Zusteller, so Thomas Reinwand, Leiter des Kundenservice. Einige geben das Präsent oder Trinkgeld auch in den Geschäftsstellen ab, dort wird es dann an die Zusteller weitergeleitet.

Insgesamt also gilt: Ein Geschenk darf nie mit einer Gegenleistung verknüpft werden, sonst kann es als Bestechung verstanden werden. Über ein freundliches Dankeschön freuen sich immer alle Mitarbeiter. Soll es mehr sein, sicherheitshalber nachfragen, ob Geschenke erlaubt sind. Sonst ist der Beschenkte womöglich am Ende der Dumme.