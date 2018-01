Damit Angehörige rechtzeitig Bescheid wissen

Wer sich um seinen pflegebedürftigen Partner, um Eltern oder Großeltern kümmert oder künftig kümmern wird, der sollte über das neue sogenannte Pflegestärkungsgesetz II Bescheid wissen, das ab Januar 2017 wirksam wird. Denn die Pflegebedürftigkeit wird dann völlig neu bewertet. Anlass genug für das Diakonische Werk Schweinfurt, einen Pflegeratgeber zu schreiben und Angehörige in einer Veranstaltungsreihe zu informieren.

Mit einem neuen Verständnis von Pflegebedürftigkeit und einem neuen Einstufungssystem wartet das Gesetz auf. Bisher wurde nach einem festgelegten Kriterienkatalog der Hilfebedarf für Grundpflege, Ernährung, Mobilität und Hauswirtschaft eruiert und einer von drei Pflegestufen zugeordnet.

Jetzt wird differenzierter begutachtet, welchen Grad an Selbstständigkeit der Pflegebedürftige in sechs verschiedenen Bereichen noch erreicht, erläutert Tanja Back. Sie verantwortet bei der Diakonie Schweinfurt die ambulante Altenhilfe, also auch die Diakoniestationen in der Region Main-Rhön sowie im Landkreis Kitzingen. Intensiver als bisher werden bei der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) gerontopsychiatrische Aspekte, also eine Demenzerkrankung, berücksichtigt.

Fünf Pflegegrade resultieren aus dieser Einstufung, die – ebenfalls neu – über die Addition von Punktwerten erreicht werden. Bisherige Pflegebedürftige dürfen durch das neue Gesetz finanziell nicht schlechter gestellt werden, sagt Tanja Back. Ab Januar 2017 werden die bisherigen Pflegestufen der bereits Betroffenen daher automatisch übergeleitet in die neuen Pflegegrade.

Weil es gerade bei neuen Pflegefällen finanziell entscheidend ist, welchem Pflegegrad sie zugeordnet werden, sollten sich die Angehörigen rechtzeitig damit auseinandersetzen, empfiehlt Tanja Back. Sie hat daher zum neuen Gesetz einen Pflegeratgeber geschrieben und um die Anlauf- und Beratungsstellen in der Region ergänzt.

Zudem klären in kostenfreien Informationsveranstaltungen Fachfrauen der Diakonie pflegende Angehörige über das Pflegestärkungsgesetz II auf.

Die Termine:

Diakonisches Werk Kitzingen e.V.

7.11.: Diakoniestation Markt Einersheim: Willanzheim, Bürgerverein Marktschänke, Markt Herrnsheim, von 19 bis 20.30 Uhr

22.11.: Diakoniestation Kitzingen: Kitzingen, Paul-Eber-Haus, Schulhof 1, von 18 bis 19.30 Uhr

28.11.: Diakoniestation Castell: Wiesentheid, Gemeindehaus, Bahnhofstraße 29, von 18 bis 19.30 Uhr