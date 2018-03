Butter machen und Kleeböcke schichten beim Kelterfest

Das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim lädt zum Herbst- und Kelterfest am Sonntag, 1. Oktober, rund um die Kirchenburg ein. Von 10 bis 18 Uhr können Besucher traditionelle Erntearbeiten erleben sowie frischen Apfelsaft probieren oder Butter im historischen Butterfass herstellen.

Historische Erntearbeiten

Beim alljährlichen Herbst- und Kelterfest im Kirchenburgmuseum steht der Herbst als Ernte- und Festzeit auf dem Land im Mittelpunkt, heißt es in der Einladung. Im Dorf Mönchsondheim kommen vor der historischen Kulisse des alten Rathauses wie früher Dreschflegel zum Einsatz, um die Körner aus den Ähren des geernteten Getreides herauszuschlagen.

Für die Trennung der Spreu vom Weizen sorgt im Anschluss die Windfege. Der technische Fortschritt gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird mit der über Transmissionsriemen angetriebenen Dreschmaschine lebendig. Darüber hinaus führen die Mönchsondheimer das Hobeln und Einstampfen von Weißkraut und das „Aufbocken“ eines Kleebocks vor.

Keltern und Buttern

Im Landkreishof zeigt das Museum wie Äpfel und Trauben mit Hilfe einer Obstmühle und einer Kelter zu Saft gepresst werden. Bei der Herstellung von frischer Butter und Buttermilch dürfen Klein und Groß selbst Hand an das historische Butterfass legen. Zur Belohnung nach der harten Arbeit könne Saft, Butter oder Buttermilch natürlich probiert werden. Das Buttern kann bereits ab 11 Uhr ausprobiert werden, alle weiteren Vorführungen finden ab 13 Uhr statt.

Historische Bäckerei in Betrieb

Bereits beim Bau des Rathauses von Mönchsondheim 1557 richtete man im Erdgeschoss eine Bäckerei ein und verpachtete diese. 1927 erfolgte der Umbau zu einer Gemeindebäckerei, die bis 1958 in Betrieb war und heute noch in diesem Zustand im Museum zu sehen ist. Als neue Attraktion beim Kirchenburgfest nimmt das Museum die alte Bäckerei wieder in Betrieb und zeigt Nutzung und Funktion des alten Ofens. Das dabei entstehende Backgut darf gekauft werden.

Traditionelles für den Magen

Für das leibliche Wohl sorgen die Dorfbewohner mit schmackhaften Kartoffeln aus dem Kartoffeldämpfer samt würziger Krautwurst, Presssack oder Quark. Als Nachtisch gibt es frisch gebackene Waffeln oder leckere Apfelkräpfli mit Vanillesoße.

Bocksbeutel-Express

Der Bocksbeutel-Express 1 (ehemals Kirchenburg-Express) fährt am Sonntag kostenlos um 10 Uhr, 12 Uhr und 13.10 Uhr ab Iphofen Bahnhof nach Mönchsondheim. Von Uffenheim aus startet die Buslinie um 10.50 Uhr Richtung Mönchsondheim. Von Mai bis Oktober kann der Bocksbeutel-Express am Wochenende und an Feiertagen für einen Besuch im Kirchenburgmuseum genutzt werden.

Mehr Informationen: www.kirchenburgmuseum.de; An der Kirchenburg 5, 97346 Iphofen; Tel. (0 93 26) 12 24.