Bürgermeister hat Sanierungen fest im Blick

Willkommen zum Sommerinterview! Wir haben den Bürgermeistern im Landkreis zehn Fragen gestellt, die im Laufe der nächsten Wochen nach und nach veröffentlicht werden. Heute dreht sich alles um Rüdenhausen, wo Gerhard Ackermann seit 2008 im Amt ist.

Frage: Die erste Hälfte der Wahlperiode ist vorbei – worüber freuen Sie sich besonders?

Gerhard Ackermann: Besonders freut mich, dass die Zusammenarbeit im Ratsgremium so hervorragend funktioniert. Schön ist es auch, dass im Zug der Dorferneuerung die Bauarbeiten der ersten Projekte begonnen haben bzw. bereits abgeschlossen sind. Für den Hochwasserrückhalt ist die erste Maßnahme ebenfalls fertig gestellt, und eine zweite ist kurz vor der Fertigstellung. Der Krippen-Neubau für 14 Krippenkinder ist im Rohbau fertiggestellt, und bei der Neugestaltung des Kirch- und Paul-Gerhardt-Platzes liegen die Arbeiten im vorgesehenen Zeitfenster.

Welche Projekte packen Sie bis 2020 in Ihrer Gemeinde noch an?

Ackermann: Ein großes Projekt wird die Sanierung der Ortsnetzwasserleitung im Altort, die aus den Jahren 1956 und 1957 stammt. Des weiteren ist die Umsetzung des zweiten Maßnahmenpaketes in der Dorferneuerung mit der Aufwertung unserer innerörtlichen Straßen und Plätze vorgesehen. Eine Sanierung des Rathauses wird ebenfalls angestrebt.

Was steht direkt nach der Sommerpause an?

Ackermann: Sommerpause gab es keine, und die Neugestaltung des Kirch- und Paul-Gerhardt-Platzes läuft weiter. Für die Erschließungsstraße des Gewerbegebiets Nord sind Verhandlungen zum geringfügigen Grunderwerb zu führen, und die Leckortung für den Wasserverlust ist beauftragt und zu organisieren.

Ihr Lieblingsplatz in Ihrem Ort?

Ackermann: Wenn es mir die Zeit erlaubt, sitze ich gern in unserem Garteneck, das meine Frau mit viel Liebe geschaffen hat und pflegt.

Gibt es etwas, das Sie an Ihrem Ort stört?

Ackermann: Störend ist der immer noch starke Durchgangsverkehr – das soll sich ja mit der Fertigstellung der Ortsumfahrung bis September 2018 ändern. Weiterhin stört es mich auch, dass einige Grundstückseigentümer nichts davon halten, ihre Gehwege und Rinnen zu kehren, und die Gehölze zurückzuschneiden.

Wie steht es um die Finanzen der Gemeinde?

Ackermann: Derzeit sind wir schuldenfrei, und haben ein kleines Finanzpolster für Investitionen. Das wird aber nach Umsetzung des laufenden Maßnahmenpaketes der Dorferneuerung und der Planung der Erschließungsstraßen weitgehend aufgebraucht sein.

Die Probleme vieler Gemeinden sind die Landflucht, fehlende Arbeitsplätze, Ärztemangel, verlassene Häuser oder marode Straßen. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Ackermann: Wir sind in der glücklichen Lage, seit einigen Jahren leicht steigende Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Arbeitsplätze sind bei uns in den kleinen Gewerbebetrieben vorhanden und mit der Erschließung der beiden Gewerbegebiete hoffe ich mittelfristig auf die Ansiedlung größerer Betriebe.

In Rüdenhausen sind ein Arzt und ein Zahnarzt vorhanden, und die kleine Bäckereifiliale deckt zumindest eine eingeschränkte Grundversorgung mit ab und Leerstände sind noch nicht allzu viele im Ort vorhanden. Wobei das Problem mittelfristig sicher auch auf uns zukommen wird.

Was macht Ihnen an Politik Spaß?

Ackermann: Das ständig wechselnde Einsatzspektrum.

Welche Eigenschaften braucht ein Bürgermeister auf jeden Fall?

Ackermann: Ein Bürgermeister sollte ein offenes Ohr für die Belange der Einwohner haben, muss auch mal Kritik vertragen und sollte belastbar in allen Situationen sein.

Stehen Sie 2020 bei den Wahlen noch einmal zur Verfügung?

Ackermann: Da die Dorferneuerung in Rüdenhausen bis 2020 nicht abgeschlossen sein wird, möchte ich die nächste Periode noch einmal kandidieren, um diese Maßnahmen abzuschließen.

Bürgermeister im Interview

Die Bürgermeister im Landkreis haben Halbzeit in der Wahlperiode. Zeit für ein Zwischen-Fazit: Nach und nach werden in den kommenden Wochen alle Bürgermeister des Landkreises zum „Sommer-Interview“ gebeten. Wie fällt Ihre Bilanz aus? Was haben Sie als nächstes vor? Die Frage bleiben immer gleich, die Akteure wechseln. Heute stellt sich der Rüdenhäuser Bürgermeister Gerhard Ackermann (Bürgerliste Rüdenhausen)den Fragen. (fw)