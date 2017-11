Bürgerbegehren zum Baugebiet scheitert an Formfehler

Das Bürgerbegehren für einen Planungsstopp des Baugebiets Wunn II im Mainstockheim ist nicht zulässig. Das stellte der Gemeinderat Mainstockheim einstimmig fest. Eine Überraschung war das keine mehr: Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs hatte das Ergebnis der Prüfung den Sprechern der Bürgerbegehrens bereits am Montag mitgeteilt.

Unterschriften reichen

Die „materiellen“ Voraussetzungen für ein Bürgerbegehren waren von der Initiative erfüllt worden: So gehören das Bauleitverfahren und die Erschließungsplanung zum eigenen Wirkungskreis einer Gemeinde und auch die Fragestellung entspricht den Vorschriften. Auch die erforderliche Anzahl von Unterschriften für die Zulassung des Begehrens wurde erreicht.

Formfehler

Bei den Unterschriften liegt allerdings auch der Formfehler vor. Die Gemeindeordnung schreibt zwingend vor, dass auf den Unterschriftenlisten die vertretungsberechtigten Personen des Begehrens aufgelistet sein müssen. Das war auf den Flyern, mit denen die Unterschriften gesammelt wurden, nicht der Fall. Zwar werden drei Mainstockheimer genannt, bei denen die Unterschriften abgegeben werden können. Doch könne mit gutem Willen nur einer der drei, Werner Siebert, dessen Vorname mit W. abgekürzt ist, als einer der Sprecher identifiziert werden. Der zweite Vertreter, Holger Winkler, ist nicht genannt.

Einstimmig abgelehnt

Damit kam die Prüfung zu dem Schluss: „Das Bürgerbegehren erfüllt nicht die strengen formellen Voraussetzungen des Artikel 18 a Gemeindeordnung.“ Nach kurzer Diskussion lehnten die Räte einstimmig die Zulassung des Bürgerbegehrens ab.

Bauausschuss vor Ort

Am Samstag, so der Bürgermeister, hatte sich der Bauausschuss vor Ort getroffen, um sich unter anderem mit der von der Bürgerinitiative geforderten alternativen Erschließung des Baugebiets für Baufahrzeuge zu beschäftigen. Hier könnte ein Zugang von der Bahn aus erfolgen. Ähnlich wie beim neuen Buchbrunner Baugebiet bereits erfolgt, sollten Baustellenfahrzeuge verpflichtet werden, während der Bauphase ausschließlich diesen Weg zu nutzen. „Damit ist den Bewohnern geholfen“, sagte Fuchs.

Weiteres Vorgehen offen

In den kommenden Tagen, so Werner Siebert, einer der Sprecher des Bürgerbegehrens „Pro Mainstockheim“ noch in der Ratssitzung, werden sich die Mitglieder der Initiative treffen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Die Regelung des Baustellenverkehrs, der auf keinen Fall durch den Haselberg laufen soll, bezeichnete Siebert dabei als „ganz wichtig“.

Ein Punkt, auf den die Gemeine bereits eingeht. Ob versucht wird, die Formfehler zu heilen, oder das teilweise Einlenken der Gemeinde auf die Forderungen der Initiative anerkannt wird, ist noch offen.