Bürger müssen nicht zahlen

Auf die Bürger in einem Wiesentheider Siedlungsgebiet kommen wohl keine Kosten bei der anstehenden Erneuerung der Wasser- und Kanalleitungen zu. Wie Bürgermeister Werner Knaier mitteilte, haben die Untersuchungen der gesamten Straßen in der Achtzehn-Äcker-Siedlung ergeben, dass der Aufbau der Straßen in Ordnung sei. „Wir müssen nur wegen der Wasserleitung aufgraben, den Kanal werden wir im Inliner-Verfahren ausbessern“, sagte Knaier.

Rohre in sehr schlechtem Zustand

Das Wohngebiet im Süden der Gemeinde stammt aus den fünfziger Jahren wie eben auch die Versorgungsleitungen dort. Gerade im Bereich der Steigerwaldstraße und der Buchenstraße sowie am Wiesenweg hatte der gemeindliche Bauhof zuletzt häufig Rohrbrüche zu flicken. Eine Kamerabefahrung brachte zutage, dass Rohre und Hausanschlüsse der Wasserleitung größtenteils in sehr schlechtem Zustand seien. Sie müsse komplett raus, lautete das Urteil der Fachleute.

Wegen der Häufung der Schäden entschied der Gemeinderat, die Sanierungen zügig anzugehen. Bei einem Ortstermin im Frühjahr hatte Bürgermeister Knaier bereits die Anwohner über Situation und Möglichkeiten informiert.

Die erste vorsichtige Kostenschätzung eines Ingenieurbüros belief sich auf rund eine Million Euro. Ob auch die Anwohner bei den Arbeiten zur Kasse gebeten werden, werde sich nach Auswertung eines Gutachtens über den Zustand der Straßen dort entscheiden, hieß es im April. Ein weiterer springender Punkt war, ob eine Reparatur ausreiche, oder ob die Leitungen komplett erneuert werden müssten. Bei einer Reparatur sind keine Ergänzungsbeiträge der Anlieger fällig.

Weil die Straßen nun nicht komplett erneuert werden müssen, sind die Anwohner außen vor. Bewohner der Siedlung verzichteten außerdem auf eine Aufwertung der Gehsteige dort, für die sie hätten mit bezahlen müssen.

Baubeginn im Frühjahr

Im Zuge der Bauarbeiten werden jetzt nur die Randsteine an den Stellen ergänzt, an denen sie fehlen oder schadhaft sind. Allerdings werden die Arbeiten wohl in diesem Jahr nicht mehr beginnen.

Wie Ludwig Haissig vom Bauamt der Marktgemeinde mitteilte, werde nun die Ausschreibung vorbereitet. Im Herbst oder Winter wolle man die Baustelle nicht anfangen, stattdessen lieber bis zum Frühjahr 2017 warten, schaute er voraus.