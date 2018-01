Bühne frei für den Silvaner

Die Präsentation eines neuen Markenkonzeptes kann äußerst langweilig sein – aber auch äußerst unterhaltend. Letzteres trifft auf das Theaterstück zu, das vom Präsidium des Fränkischen Weinbauverbandes dieser Tage bei den Gebietsversammlungen in Unterfranken aufgeführt wird. Nächste Vorstellung: Heute Abend in Nordheim.

„Da stehen sechs Alphatiere auf der Bühne“, sagt die Gerolzhöfer Regisseurin Silvia Kirchhof und muss schmunzeln. Seit Ende November hat sie mit Artur Steinmann (Weinbaupräsident), Hermann Schmitt, (Geschäftsführer Weinbauverband) Andreas Oehm (Vorsitzender GWF), Horst Kolesch (Weingutsleiter Juliusspital), Wendelin Grass (Geschäftsführer Divino Nordheim) und Bruno Kohlmann (Vorsitzender Fränkisches Gewächs) ein rund 25-minütiges Theaterstück einstudiert. Innerhalb von zwei Wochen hatte der Berliner Autor und Weinexperte Heiko Michels „Die Findung – eine fränkische Gärung“ geschrieben. Die Zuschauer werden dabei auf eine Zeitreise durch die Geschichte des Frankenweins mitgenommen.

Weingutsleiter Horst Kolesch begeistert in seiner Rolle als Rebe, die sich durch die Jahrhunderte schlängelt und vom „Drama der Gesteine“ berichtet. Er trifft Knochenfische und Quastenflosser, singt voller Freude ein „O Sole Mio“, berichtet anschaulich von der Auffaltung der Alpen („Ein Druck wie in der Weinpresse“) und erinnert an die ersten Silvaner-Reben, die 1659 in Castell gepflanzt wurden. Weinbaupräsident Artur Steinmann nimmt man seine Rolle als Weinphilosoph beinahe unbesehen ab und Geschäftsführer Herrmann Schmitt überzeugt mit gefühlvoll vorgetragenen Sätzen wie: „Der Kerner ist nicht der Kern, die Vielfalt ist der Trend.“

„Sie haben alle sehr diszipliniert gearbeitet“, lobte eine sichtlich stolze Regisseurin nach der Aufführung in der Iphöfer Karl-Knauf-Halle. „Und liebenswert sind sie sowieso.“ Vorher musste Kirchhof den Schauspielern als Souffleuse den einen oder anderen Anstoß geben – der teils anspruchsvolle Text wollte nicht jedem Laien-Schauspieler ganz flüssig über die Lippen kommen. Den Gesamteindruck hat das überhaupt nicht gestört – stand doch die Ausstrahlung der Schauspieler und die Aussage des Theaterstücks im Mittelpunkt: Weinfranken braucht eine Markenaussage. Und die setzt sich eben aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft zusammen. Und sie bringt die unterschiedlichen Charaktere Frankens zusammen. „Wir sind verwurzelt“, heißt es in den Werbeartikeln, die mit dem Start der Markenkampagne ausgegeben werden. Weitere Aussagen, die den Kern treffen sollen: „Wir haben Passion für Perfektion. Wir sind Kulturreich. Wir haben die Trias. Wir sind echt fränkisch.“ Der absolute Markenkern ist und bleibt allerdings der Silvaner. Entsprechend einprägsam ist der Slogan, der für die Marke Frankenwein künftig stehen soll, denn auch formuliert: „Franken – Silvaner Heimat seit 1659.“

Vor dem Theaterstück erfuhren die rund 300 Winzer Neuigkeiten aus Forschung und Praxis. Hans-Jürgen Woeppel von der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau appellierte an die Anwesenden, sich schon mal auf eine Unkrautbekämpfung ohne Glyphosat einzustellen. Die LWG selbst verzichte seit 2015 auf dessen Einsatz. „Mit guten Ergebnissen.“ Bioherbizide, Habichtskraut oder abbaubare Sprühfolie seien Alternativen. An die Winzer, die nach wie vor Glyphosat verwenden, richtete Woeppel die „dringende Bitte“ verantwortungsvoll mit dem Pestizidmittel umzugehen. „Die Analytik kann mittlerweile auch die geringsten Spuren nachweisen“, versicherte er. Mindestabstände zu Wohnbebauungen (fünf Meter) müssten auf jeden Fall eingehalten werden. Auch bei sensiblen Bereichen – etwa in der Nähe von viel begangenen Wanderwegen – sollten die Winzer vorsichtig sein.

Vorsicht sei auch hinsichtlich eines Insekts angebracht, das längst in Vergessenheit geraten war. Die Reblaus könne sich in Wildwuchs wieder ausbreiten, vor allem in Drieschen (Rebflächen, in denen die ordnungsgemäße Bewirtschaftung in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren unterblieben ist). „Die Gefahr ist zwar gering“, meinte Woeppel. „Aber wir sollten keinesfalls wegschauen.“ Sein Rat: Das Prinzip der Pfropfreben unbedingt am Laufen halten. Mit anderen Worten: Keinesfalls Rebtriebe in den Boden ableiten, um daraus neue Stöcke zu ziehen. Das kann zur Bildung von wurzelechten Rebstöcken führen – und der Reblaus willkommene Nahrung liefern.

Bei einer sorgfältigen Rodung und Nachrodung der aufgelassenen Flächen und der Beseitigung jeglicher Reben aus den Brachflächen und Drieschen dürfte die Reblaus auch weiterhin keinen Schrecken verbreiten, beruhigte Woeppel.

Das Schlusswort gebührte Weinbaupräsident und „Philosoph“ Artur Steinmann. Er rief die fränkischen Winzer dazu auf, das neue Markenkonzept anzunehmen, mit einer Stimme zu sprechen. „Nur so haben wir eine Chance im Internationalen Markt.“

Die weiteren Termine: Donnerstag, 25. Januar, in Nordheim, Turnhalle; Dienstag, 30. Januar, in Ziegelanger, Gasthaus zur Sonne; Mittwoch, 31. Januar, in Obererthal, Gasthaus zum Stern, und Donnerstag, 1. Februar, in Erlenbach am Main, Frankenhalle. Beginn der Versammlung ist jeweils um 19 Uhr.