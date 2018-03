Brunner bleibt Vorsitzender

„Ich kann auf eine gute Mannschaft im Vorstand und der Kelterei bauen“, lobte Gerhard Brunner, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Kleinlangheim, seine Mitstreiter. Deswegen tat er sich leicht, bei den Neuwahlen nach 22 Jahren als Vorsitzender für weitere vier Jahre zu kandidieren.

Die Mitglieder wählten mit Hermine Weinmann eine neue Stellvertreterin für Gerhard Brunner und für Kassier Reinhold Pötzl mit Kai Scheidler einen Steuerberater als Stellvertreter an seine Seite. Als Schriftführerin fungiert Anette Zink. Als Beisitzer komplettieren Rudi Fischer, Bernd Hörner, Dieter Zeller, Norbert Zink, Rainer Weinmann und Alois Klebes die Vorstandsriege. Klebes zeichnet noch zusammen mit Karl Wenner für die Kassenprüfung verantwortlich. Der Verein ist stolz auf seine 110-jährige Vereinsgeschichte, die der Verein mit einer Feierstunde vor der Hauptversammlung beging. „Es ist schon beachtlich, was hier im Verein ehrenamtlich geleistet wird“, sagte Kreisvorsitzender Karl Wolf und stellte den Kleinlangheimern ein gutes Zeugnis aus. Wolf kam auch, um treue Mitglieder zu ehren.

Die Landesverbands-Ehrennadel in Silber nach 25 Jahren erhielten Karl Schmidt und Heinz Braun, daneben durfte sich Otto Schulz nach 40 Jahren über die Auszeichnung in Gold freuen. Für ein Novum sorgte Ernst Schäfer, dem Gerhard Brunner zu 65 Jahren Mitgliedschaft gratulierte. Die Vereinssatzung sieht eine Ehrung in dieser Dimension nicht vor, „damit sprengst du unseren Ehrungsrahmen“, scherzte Brunner zu dem 89-Jährigen. Brunner bezifferte den Mitgliederstand auf 251 Personen und bilanzierte Rekordzahlen aus der vereinseigenen Kelterei, in der fast 173 000 Liter Most oder Saft gekeltert wurden. Wichtig für den Verein war der Kauf eines Grundstücks von der Gemeinde direkt neben der Kelteranlage. Für dieses Jahr kündigte der Vorsitzende eine Erweiterung des Anfahrtsweges und die Erneuerung der Stützmauer am Förderband sowie die Anschaffung leistungsfähiger Heizlüfter an. Der Verein organisiert auch einen Baumschnittkurs und wird sich an den Märkten beteiligen. Kassier Reinhold Pötzl wies einen Jahresüberschuss in vierstelliger Höhe aus, trotz 30 000 Euro für das Grundstück und ein Förderband. Revisor Klebes hob das Engagement des Kassiers hervor. Da er auch die Steuerangelegenheiten erledige, spare er dem Verein jährlich 3000 Euro ein.