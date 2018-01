Brückenbauer im Gottesdienst in Mainstockheim

(rt) Beim ökumenischen Weinfestgottesdienst wurden die Besucher Brückenbauer zwischen den Konfessionen, den Generationen, im Ortsgeschehen, in der Nachbarschaft und zu den Nachbarorten, so die Mitteilung des katholischen Diakons Lorenz Kleinschnitz. Menschlichkeit brauche Hände, Füße, Mund und Herz – und manches werde durch engagierte Bürger überbrückt, die als Übergänge zu einem guten Miteinander dienten, heißt es im Pressebericht weiter. Darauf ging Kleinschnitz in seiner Predigt ein. Zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Claus Deininger leitete er den Gottesdienst. Im Bild: das Brückenbauerteam zusammen mit Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs, Pfarrer Deininger und Diakon Kleinschnitz.