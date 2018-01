Bruder-Klaus-Gebet am Meditationsrad

(ds) So etwas hat es beim Bruder-Klaus-Gebet noch nicht gegeben: Zwei Arien wurden gesungen, und am Ende knallten Sektkorken. Rund 50 Gläubige aus dem Bistum Würzburg kamen zur Bruder-Klaus-Kapelle in Euerfeld. Anlass war der 600. Geburtstag von Niklaus von Flüe, dem Patron der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) und der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB), teilt die Pressestelle des bischöflichen Ordinariats Würzburg mit. Vor der Kapelle war ein Meditationsrad (im Bild) ausgelegt, wie es Bruder Klaus gestaltet hatte. Zu dem Gedanken: „Was tut mir gut?“ meditierten die Teilnehmer bei Liedern, Gebeten und Zeiten der Stille. Eingeleitet wurde die Gebetsstunde von Teresa Scharl mit der Arie „Rejoice Greatly, O Daughter of Zion“ von Händel. Begleitet wurde sie von Thomas Kram an der Orgel. Er spielte zum Schluss „Dein Wachstum sei feste und lache vor Lust“ von Johann Sebastian Bach.