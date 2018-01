BRK stellt sich auf Einsätze ein

Nach den dramatischen Ereignissen mit terroristischen Hintergrund der vergangenen Wochen stellt sich auch das Rote Kreuz des Kreisverbandes Kitzingen auf die neuen Einsatzlagen ein.

In Volkach übte am Samstag eine Einsatzgruppe, wie ein plötzlich größerer Fall von Verletzten bewältigt werden kann. Hierzu wurde das Aufstellen von zwei Schnelleinsatzzelten geübt, die sich durch Druckluft quasi selbst aufbauen. Wie Einsatzleiter Felix Wallström erklärt, können damit pro Stunde circa 50 Verletzte durchgeschleust und an Rettungskräfte zum Transport in Kliniken übergeben werden.

Am Sonntag gab es verschiedene Trainingseinheiten zu besonders schwierigen medizinischen Fällen. Wir berichten hierzu ausführlich in unserer nächsten Ausgabe.