Botschafter für Gärten gesucht

Die Bayerische Gartenakademie an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau bietet ab Januar 2017 erneut eine Qualifizierung zum „Gästeführer Gartenerlebnis Bayern“ an. Die Qualifizierung findet an fünf aufeinanderfolgenden Modulen im ersten Halbjahr 2017 statt und kostet 450 Euro, teilt die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau mit. Gartengästeführer erweitern das touristische Angebot ihres Umfeldes um einen wertvollen Baustein. Neben öffentlichen Parks, botanischen Gärten, Schlossgärten, Privatgärten und Gartenschauen werden auch erlebnisorientierte Führungen in Gartenbaubetrieben angeboten.

Das Rüstzeug dafür bietet die Qualifizierung: Neben Gartenkunst, Gartenbewirtschaftung und Pflanzenverwendung gibt es Unterrichtseinheiten in Präsentationstechnik, Kommunikation und Marketing sowie Vertrags- und Steuerrecht. Ziel ist es, die Teilnehmer fit für den selbstständigen Auftritt im Gartentourismus zu machen. Erstmalig wird auch ein Grundmodul für Gästeführungen bei Landesgartenschauen angeboten. Interessenten für die Qualifizierung können sich noch bis zum 30. November anmelden. Voraussetzung für die Teilnahme ist entweder umfassende Gartenerfahrung, Kenntnisse in der Gartengestaltung, Biologie, Naturpädagogik oder eine Fachausbildung im gärtnerischen Bereich.

Weitere Auskünfte im Internet unter www.lwg.bayern.de/gartenakademie/veranstaltungen/085723/index.php oder bei Claudia Schönmüller, Tel. (09 31) 98 01-1 56, email: claudia.schoenmueller@lwg.bayern.de