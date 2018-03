Einen grandiosen Abschied bereitete der Musikverein Willanzheim seinem langjährigen Dirigenten Klaus Hammer nach 14 Jahren am Samstag. Beim Festabend zollten die Gastgeber ihrem Ex-Chef großen Respekt und verneigten sich vor der Leistung des Opferbaumers.

Der Musikverein hatte im Jahr 2002 Klaus Hammer als Dirigent gewinnen können und die Jugendarbeit fruchtete in der Gründung der Jungen Breitbachtaler im Jahr 2003. Mit Klaus Hammer habe der Verein mit seinen Kapellen qualitativ und konzertant enorme Fortschritte gemacht. Sabine Mauckner stellte ihn als James-Bond-Fan mit der Lizenz zum Dirigieren vor. Der Lehrer an der Musikhochschule Würzburg hatte die Willanzheimer bis in die Oberstufe geführt, wo sie viele erfolgreiche Wertungsspiele bestritten.

Hohes Leistungsniveau

„Wir sagen Danke für 14 schöne und unvergessliche Jahre“, wandte sich Sabine Mauckner an Klaus Hammer und die Gäste im Sportheimsaal honorierten dessen Wirken mit anhaltendem Applaus. Zuvor lauschten die Gäste einem bebilderten und mit Musik unterlegten Rückblick, den Sonja Hofmann und Silvia Graf zusammengestellt hatten. Die Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB), Sibylle Säger, würdigte den Aufstieg des Willanzheimer Musikvereins und seiner Orchester unter Hammers Leitung und versicherte, dass die Willanzheimer zusammen mit den Volkachern führend im Landkreis seien. „Dem Orchester zuzuhören ist ein Genuss, das ist ihr Verdienst“, lobte Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert den scheidenden Dirigenten und überreichte ihm ein Weinpräsent.

„Ich bin der Meinung, ein Dirigent ist nur so gut, wie es das Orchester zulässt“, sagte der 55-Jährige und zollte den Willanzheimern seinen Respekt dafür, so ein Orchester mit diesem Leistungsniveau in einem kleinen Ort zu haben. Sybille Säger ließ wissen, dass der Kreisverband weiter auf die Dienste von Klaus Hammer als Dozent zählen könne. „Ich kann ein tolles Orchester weitergeben und hoffe, dass mein Nachfolger bei Euch die gleichen Chancen bekommt.“ Damit übergab er den Taktstock an seinen Nachfolger Thomas Joha. Er ist 30 Jahre alt, studierter Musiker und Dirigent und war Mitglied in mehreren Symphonie-Orchestern. Vor vier Jahren hat er das Main-Spessarter Kreisorchester übernommen, das sich aber nur ein paar Mal im Jahr trifft. „Die Vorarbeit war extrem gut“, sagte der beim NBMB als Bildungsreferent angestellte und in Gerbrunn lebende Dirigent, der nun in die großen Fußstapfen Hammers tritt.

Ehrungen

Nach dem musikalischen Auftakt mit dem Erzherzog-Albrecht-Marsch der Willanzheimer Kapelle schilderte die Vereinsvorsitzende Sabine Mauckner, dass der Verein den Konzertabend mit der Verabschiedung extra auf diesen Termin gelegt habe – sozusagen als Beitrag zum Jubiläum 1275 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung der Gemeinde. Die Blasmusik habe in Willanzheim Tradition, konnten die Musiker doch im Jahr 2013 das Jubiläum 125 Jahre Blasmusik feiern. Wie Sabine Mauckner weiter ausführte, hatte sich der Musikverein nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1947 wieder gegründet und Johann Fröhlich war der Leiter bis ins Jahr 1970. Danach folgten als Leiter der Kapelle Gustl Jobst, Otmar Schwab, Udo Appel, Michael Mauer, Karolina Mauer und Siegfried Graf. Unter der Regie von August Jobst hatten zwischen 1977 und 1981 insgesamt 39 Jugendliche ihre musikalische Ausbildung begonnen, was der Grundstock für das Jugendblasorchester bildete.

Sibylle Säger ehrte zwölf Musiker für langjähriges Musizieren. Entsprechende Ehrennadeln verlieh sie an: Siegfried Graf (40 Jahre); Simone Engel (30 Jahre); Nikolai Mauckner, Linus Mauckner (beide zehn Jahre); Leonie Braun, Selina Hofmann, Magdalena Strohmer, Hannes Weiermann, Vera Stöcker, Johanna Mötzel, Anna-Lena Karagöz, Sandra Mark (alle fünf Jahre).