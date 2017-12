BMW am Krankenhausparkplatz zerkratzt

Am Dienstagnachmittag hatte eine 46-jährige Frau ihren schwarzen BMW in Kitzingen auf dem Parkplatz der Klinik Kitzinger Land in der Keltenstraße geparkt. Als sie nach vier Stunden zu ihrem Fahrzeug zurückkam, hatte ein Unbekannter die linke Fahrzeugseite auf einer Länge von 1,50 Meter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Schaden: 2000 Euro. Hinweise zur Täterermittlung erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.