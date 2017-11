Blutender Mann flüchtet vor Polizei

Ein Polizeihubschrauber suchte in der Nacht auf Samstag bei Marktseft nach einem verletzen Mann. Dieser habe im Gesicht geblutet, berichtete eine Zeugin, heißt es im Polizeibericht.



Auf Höhe des Waldstücks zwischen Sickershausen und Michelfeld fand eine Autofahrerin in der Nacht auf Samstag um 1.40 Uhr einen verletzten Mann, der neben einem Fahrrad lag. Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Mann. Die Zeugin sagte, der Mann habe im Gesicht geblutet und zu Fuß in Richtung des Waldstückes gelaufen.



Da nicht bekannt war, wie schwer der Mann verletzt war, suchte die Polizei nach dem Mann. Unter anderem wurde ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera hinzugezogen - doch vergeblich. Der Gesuchte war circa 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und trug einen schwarz-grünen Trainingsanzug mit der Aufschrift „Hatmann“. Sein schwarzes Herren-Trekkingrad, Marke: Kross Crow Meadow, ließ er zurück.