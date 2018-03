Blick auf 150 Jahre Volkacher Sänger-Geschichte

Auf 150 Jahre mit Musik, Lied und Gesang blickt der Musikverein Volkach seit seiner Gründung im Jahr 1867 zurück. Eine der vielseitigen Veranstaltungen, mit denen die Mitglieder dieses Jubiläum übers Jahr verteilt feiern, war die Eröffnung der Ausstellung „Chorgesang im Wandel“ im Museum Barockscheune.

Als eine „starke Gemeinschaft“ empfindet der Schirmherr und Bürgermeister Peter Kornell den Musikverein. Wie viele andere Vereine war er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet worden und war seither immer ein verlässlicher Träger von Kultur und Geselligkeit in Volkach. Bis heute sei der Chor ein Ort, um Gemeinschaft und Freunde zu empfinden. Auch stellvertretender Landrat Paul Streng gratulierte zu diesem außergewöhnlichen Jubiläum und der Freude am Singen, die die Chormitglieder in ihren Liedern ausstrahlen.

Ehrenurkunde vom Sängerbund

Susanne Holst-Steppat war für die Zusammenstellung der Ausstellung verantwortlich. Sie durchstöberte mit Hilfe der Schriftführerin Dina Metzner die alten Protokollbücher und sichtete auch viele Unterlagen und Literatur des deutschen Chorwesens. Darüber hinaus recherchierte sie im deutschen Sängermuseum Feuchtwangen. Ihre Ergebnisse verarbeiteten sie in der Ausstellung in fünf Abteilungen, als erste die Gründung des Vereins unter dem damals etablierten System. Weiter wird das Thema „leitbildgebende Funktion“ des Deutschen Sängerbundes beleuchtet und wie die Sänger die Geschichte und das Leben in Volkach mitbestimmten. Lange war das Vereinslokal das Gasthaus Zum Lamm, dem ebenfalls eine Station der Ausstellung gewidmet ist. Das gegenwärtige Vereinsleben und die Konzerte und Projekte der vergangenen Jahre, die auch akustisch nachvollziehbar werden, runden den Gang durch die Geschichte ab.

Stolz war der Vorsitzende Harald Schmitt nicht nur auf die umfangreiche Festschrift, in der die Geschichte des Vereins beleuchtet wird sowie auf den Jubiläumsbocksbeutel, sondern auch auf die riesige Ehrenurkunde, die dem Verein zum Jubiläum in Anerkennung für 150 Jahre musikalische Arbeit vom Deutschen Sängerbund ausgehändigt wurde.

Der Chor mit seinem Dirigenten Manfred Weidl zeigte während der Eröffnung sein Repertoire, das sich vom Liedgut aus der Feder von Friedrich Silcher bis zu Song von der schwedischen Band ABBA zog.

Ursprünglich als Männerchor gegründet, singen die 55 aktiven Sänger und Sängerinnen seit 1974 als gemischter Chor. Bei einem Festgottesdienst am 7. Mai wird die sogenannte Spatzen-Messe von Mozart zur Aufführung kommen.

Im November soll dann ein gemeinschaftliches Konzert mit der Stadtkapelle Volkach, die ebenfalls aus dem Musikverein hervorging, das Jubiläumsjahr beenden.