Blaulicht-Jugend veranstaltete ein Spiel ohne Grenzen

Spiel, Spaß, Begeisterung, aber auch Koordination, Konzentration und Teambildung: Das Spiel ohne Grenzen 2017 der Kreisjugendfeuerwehr am Samstag in Kitzingen ging weit über die reine Bespaßung von Jugendlichen hinaus.

Dass die rund 130 Jugendlichen trotzdem mit Freude dabei waren und sich nicht nur unterschiedliche Jugendfeuerwehren und Jugend-THW untereinander kennen gelernt haben macht Mut, diese Veranstaltung zum festen Punkt im Terminkalender werden zu lassen.

Pünktlich um 10 Uhr hatten sich 14 Jugendgruppen der Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis und drei Jugendgruppen des Technischen Hilfswerks (THW) am Kitzinger Feuerwehrhaus versammelt, um die Einweisung ins Spiel ohne Grenzen entgegen zu nehmen. Dann ging es auch schon los, jede der Gruppen hatte insgesamt zehn Stationen zu absolvieren. Und die hatten es teilweise ganz schön in sich, so einfach sie auch auf den ersten Blick wirkten.

Rasen-Ski

Da gab es gleich neben dem Feuerwehrhaus am Main die Station Rasen-Ski. Vier Jugendliche bekamen gemeinsam zwei Bretter, die Rasenskier, am die Füße geschnallt und dann musste ein kurzer Parcours zurückgelegt werden. Klingt einfach, ist es auch – aber nur wenn die Truppe eng zusammen arbeitet. Kommt es zum Sturz, dann muss zur nächsten Teillinie zurückgegangen werden. Am Ende zählte die Zeit bis zum Ziel.

Mitten auf dem Platz der Partnerstädte in Kitzingen stand ein verrauchtes Zelt, Disco-Nebel sorgte für starke Sichtbehinderung unter den Planen. Zehn Gegenstände waren hier versteckt, drei Minuten hatte der Teilnehmer Zeit, diese zu bergen. Wieder Zusammenarbeit bei einer weiteren Station, dem Fassball. Auf zwei Leinen musste ein Ball so balanciert werden, dass er am Ende in ein Fass fiel.

Kisten stapeln

Mut war dann bei der Station des THW gefragt: Getränkekisten mussten aufeinander gestapelt werden. Gesichert mit einem am Kran hängenden Seil ging es für den Teilnehmer immer weiter in die Höhe. Vier Minuten gab es Zeit, möglichst viele der 15 Kisten aufeinander zu Heben, das ging natürlich nur, wenn der Jugendliche auch mit nach oben stieg. Manch einer schaffte tatsächlich die Höchstzahl von 15 Kisten.

Und wieder Teambildung und Zusammenarbeit bei der Station der Wasserwacht. Hier ging es in ein Schlauchboot auf den Main: bis zu einer Boje und wieder zurück sollte gepaddelt werden. Auch hier kam es wieder auf das die Zusammenarbeit an: Denn nur wenn die Gruppe die Paddel gemeinsam ins Wasser brachte, dann ging's auch vorwärts und nicht nur im Kreis herum.

Neben der Kreisjugendwehr waren es vor allem die Feuerwehr Kitzingen und der Stadtteile, die für den reibungslosen Ablauf des Tages sorgte. Gemeinsam mit THW und Wasserwacht stellten sie im Vorfeld die Stationen auf, sorgten für die Betreuer und am Ende natürlich auch für die nötige Verpflegung.