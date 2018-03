Birklingen hofft auf Bescheide übers Internet

Wo neue Bauplätze im Ort entstehen könnten? „Da suchen wir nach Alternativen.“ Was die Bürger für den Straßenausbau bezahlen müssen? „Da kann ich Ihnen heute noch keine Zahl nennen.“ Wann die Sanierung der Bundesstraße 286 beginnt? „Da können wir derzeit nichts Verbindliches sagen.“ 82 Minuten beackert Josef Mend am Dienstagabend bei der Bürgerversammlung vor rund 20 Birklingern ein gut bestelltes Themenfeld. Aber immer dann, wenn er konkret werden soll, wenn er Zahlen und Termine nennen soll, gehen Mend die Antworten aus.

Einen Vorwurf kann man ihm daraus kaum machen. Was die Bauplätze angeht, so hat er ja vor einiger Zeit Entwürfe präsentiert, wohin Birklingen sich entwickeln könnte. Er zeigt sie auch diesmal. Auf einer Karte des Dorfes leuchtet Richtung Osten eine grün markierte Fläche. Hier könnten ein halbes Dutzend Bauplätze entstehen – wenn die Grundstücksbesitzer mitspielen würden, was sie nicht tun. Mend sagt: „Wir haben andere Anfragen gestartet.“ Wenigstens zwei, drei Flächen möchte er in der Hinterhand haben, wenn Bauwillige auf die Stadt zukommen.

Auch der schleppende Ausbau der Bundesstraße 286, die Birklingen seit Jahrzehnten in zwei Teile schneidet, ist nicht Sache der Stadt. Der Bürgermeister drängt beim Staatlichen Bauamt schon lange auf die Erneuerung, aber die Behörde hat das Projekt im-mer wieder verschoben. Mend rechnet auch jetzt nicht mit einer raschen Lösung. Im Bauamt stünden „personelle Veränderungen“ an. Er fürchte, der Straßenausbau könne sich noch hinziehen.

Auch die Datenautobahn lässt auf sich warten. Beim schnellen Internet ist Birklingen abgehängt, der Ort bewegt sich seit Jahren auf der Kriechspur, längst eingeholt von den anderen Iphöfer Stadtteilen. Mend erklärt, er habe sich „im guten Glauben“ auf die Telekom verlassen. Die habe ihm vor drei Jahren versprochen, Birklingen über den Mobilfunkstandard LTE zu versorgen, dann aber plötzlich erkannt, dass dies wirtschaftlich nicht zu machen sei. Jetzt startet die Stadt einen neuen Versuch – indem sie das Projekt öffentlich ausschreibt. „Viele Möglichkeiten haben wir nicht“, sagt Mend. Er hoffe, dass bis 2017 die Glasfaserkabel bis Birklingen liegen.

Die Stadt war in dieser Hinsicht etwas schneller, hat die Iphöfer Straße und die Klostergasse sanieren lassen, die sich bei Regenfällen wie in dieser Nacht, wenn die Schlaglöcher voller Wasser liefen, in eine Seenlandschaft verwandelten. Jetzt steht der Bürgermeister vor der Aufgabe, die Leute auf den unangenehmen Teil des Projekts vorzubereiten, ihnen klarzumachen, dass sie mitbezahlen müssen für den Ausbau. Wie viel, das lässt er offen. Er weiß aus Erfahrung, dass „jede Zahl, die ich hier nenne, Unruhe auslöst“. Also zieht er sich auf Allgemeinplätze zurück, darauf, dass momentan auch in Possenheim und Iphofen Beiträge erhoben würden.

Der Unterschied: Dort verteilt sich die Zeche der Stadt auf deutlich mehr Schultern. In Birklingen, einem Dorf mit aktuell 57 Einwohnern, sind von der Beitragslast wohl 19 Grundstücke betroffen. Das bedeutet nicht, dass es 19 verschiedene Besitzer gibt. Einige Familien besitzen mehrere Grundstücke. Für sie wird es teuer. Immerhin sind Beiträge von rund 342 000 Euro umzulegen, „horrende Summen“, so Mend mit Blick auf die spezielle Situation im Dorf.

Mend fragt: „Wollt ihr eine eigene Versammlung zu der Beitragsberechnung?“ „Wenn's dann billiger wird“, sagt Wolfgang Schwab. „Am besten, ihr verschickt die Bescheide per Internet“, ergänzt Dieter Servatius. „Dann dauert es noch mal einige Jahre.“