Betrunkener Mann beißt seine Freundin

Auf einer Geburtstagsfete im März verlor ein betrunkener 22-Jähriger die Kontrolle. Er beschimpfte zunächst seine Partnerin übel. Als sie ihn daraufhin nicht mehr sehen wollte, eskalierte die Situation. Er biss ihr in den rechten Unterschenkel, wurde aus dem Haus des Gastgebers geworfen und randalierte am Auto seiner Freundin. Obwohl sich die beiden kurz danach wieder versöhnten und aktuell nach einer gemeinsamen Wohnung suchen, wurde der junge Mann nun vor dem Amtsgericht Kitzingen verurteilt.

Drei Strafanzeigen lagen gegen den Mitarbeiter eines Gastronomiebetriebes vor: Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. „Es fällt mir schwer, noch etwas zu dem Abend zu sagen“, betonte der Angeklagte vor Gericht. Er habe keine Erinnerung mehr an das, was er getan hat.

Das letzte, an das er sich erinnern könne, sei ein Trinkspiel im Wohnzimmer, bei dem er zu viel Bier und hochprozentigen Alkohol getrunken habe. Er glaube allerdings den Schilderungen seiner Freundin, die vor Gericht aussagte.

Ohrfeige abgewehrt aber nicht den Biss

Ihre Version geht so: Nachdem sie beschimpft wurde, hatte sich die Studentin in das Schlafzimmer der Gastgeber mit einer Freundin zurückgezogen. Der Angeklagte folgte ihr und beleidigte sie ein weiteres Mal. Als sie ihn zum Gehen aufforderte, langte er mit seiner Hand in ihr Gesicht, was sie jedoch abwehren konnte. Nicht aber den Biss, von dem eine Narbe geblieben ist. Acht mal acht Zentimeter groß war die Wunde laut Arztbericht.

Nach der Nacht trennte sich das Paar zunächst – zwei Wochen später fanden die beiden jedoch wieder zusammen. Für den Richter stellte sich daher die Frage, wie man nun mit der Situation umgehen solle. Einerseits wolle das Paar nun zusammenziehen, andererseits stellte die Freundin Strafantrag. „Soll Ihr Freund nun noch bestraft werden?“, fragte er die 19-Jährige.

Anzeige wegen Beleidigung zurückgezogen

Laut der Studentin habe es sich um ein Missverständnis gehandelt. Die Freundin des Angeklagten sagte zwar bei der Polizei aus, dachte aber, es ginge nur um den Schaden am Auto, nicht um eine Bestrafung. Die Anzeige wegen Beleidigung zog die Partnerin des Angeklagten daraufhin zurück. „Die Beleidigungen sind mir heute egal“, sagte sie. Schadensersatz und Schmerzensgeld aber nicht, dafür solle ihr Freund nach wie vor aufkommen.

Der Schaden belaufe sich insgesamt auf nicht einmal 50 Euro, rechnete der Richter vor. Das Auto habe keinen Blechschaden, lediglich ein Nummernschild sei damals verbeult und abgerissen gewesen. Für den Schaden werde der Angeklagte selbstverständlich aufkommen, wie er vor Gericht beteuerte. Warum sich das Paar bisher nicht außergerichtlich einigen konnte – „vor allem bei einem so geringen Betrag“ – war für den Richter nicht nachvollziehbar. Er schlug dem Paar daher vor, sich bei einer geeigneten Betreuungsstelle noch einmal zusammenzusetzen und zu reden.

Richter schlägt Täter-Opfer-Ausgleich vor

„Vor allem mit dem Hintergrund, dass so etwas nicht noch mal passiert“, sagte der Richter. Er schlug auch vor, sich auf folgenden Täter-Opfer-Ausgleich zu einigen: Schmerzensgeld, einen Ausgleich für die Sachbeschädigung in Höhe von rund 1000 Euro, was ungefähr einem Monatsgehalt des Angeklagten entspricht. Das Paar stimmte zu – nicht aber die Staatsanwaltschaft. Da der Angeklagte einschlägig vorbestraft sei, müsse man die Körperverletzung und die Sachbeschädigung bestrafen, sagte die Staatsanwältin. Der Richter musste also ein Urteil fällen.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten schließlich zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 30 Euro. Für den Richter machte der 22-Jährige nicht den Eindruck, als wäre er der Typ für solche Taten: „Wenn man den Angeklagten so sieht, kann man sich kaum vorstellen, was mit Menschen passiert, wenn sie übermäßig viel Alkohol trinken!“