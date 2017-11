Besuch aus Tansania beim Frauenbund

Theofora Ndunguru (Vizepräsidentin von Wawata Frauenbund Mbinga) und Edwina Hyera (Koordinatorin der Frauenarbeit von Wawata und der Caritas Mbinga) aus Mbinga waren zu Besuch in Deutschland. Unter anderem haben sie in St. Johannes in Kitzingen gefeiert. Beim anschließenden Mittagessen bei Karin Post-Ochel (Vorsitzende des Bildungswerkes KDFB Würzburg) trafen sich die beiden Frauen auch mit dem Vorstand des katholischen Frauenbunds St. Johannes und St. Vinzenz, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Austausch und die Gespräche waren lebhaft und interessant. Die Frauen von St. Johannes und St. Vinzenz überreichten den Gästen eine Spende in Höhe von 200 Euro. Von links: Jutta Kempf (St. Vinzenz), Ursula Distler (St. Johannes), Karin Post-Ochel (St. Johannes), Traudl Streit (St. Vinzenz), Anna Böck (St. Johannes), Brigitte Löffler, Barbara Linder und Monika Schmied-Keß (alle St. Johannes);davor Theofora Ndunguru und Edwina Hyera. Foto: Klemens Ochel