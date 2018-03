Bernhard Brückner verwaltet und gestaltet gerne

Willkommen zum Sommerinterview! Wir haben den Bürgermeistern im Landkreis zehn Fragen gestellt, die im Laufe der nächsten Wochen nach und nach veröffentlicht werden. Heute dreht sich alles um Obernbreit, wo Bernhard Brückner seit 2002 im Amt ist.

Brückner: Über die Zufriedenheit unserer Bürger in puncto Lebensqualität und Infrastruktur in Obernbreit und Umgebung.

Brückner: Die Sanierung diverser Orts- und Siedlungsstraßen, das Fußwegekonzept wird fortgeführt und die Sanierung sowie Erweiterung des Kindergartens Apfelwiese.

Brückner: Die Studie der eventuellen Baugebiete.

Brückner: Mein Balkon nach Süden mit Blick zum Kirchturm oder ein Blick von der Obernbreiter Kanzel aus.

Brückner: Falschparkende Fahrzeuge und der Bahnlärm.

Brückner: Entspannt.

Brückner: Wir haben nahezu keine Leerstände und eine gute Infrastruktur. Aber leider zu wenig Gastronomie.

Brückner: Dass man neben verwalten auch gestalten kann.

Brückner: Pläne und auch Visionen und den Drang zur Durchsetzung im Rahmen finanzieller Mittel.

Brückner: Ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Aus Altersgründen und nach 36 Jahren in der Kommunalpolitik ist es dann mal gut.

Bürgermeister im Interview

