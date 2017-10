Bernbeck und die Wölfe in Schafskleidern

Der Pfarrverweser war so erzürnt, dass er nach draußen auf den Kirchenvorplatz lief, dort vor aller Augen seinen Pelzmantel öffnete und rief: „Seht, da ist kein Wolf verborgen!“ Die Reaktion des Katholiken auf die erste Predigt der Reformation in Kitzingen im Jahr 1522, gehalten von Christoph Hofmann, den viele den „jungen Luther“ nannten, war deutlich. Dass sie überliefert ist, verdankt die Stadt Friedrich Bernbeck.

Ein großes, dickes Buch, in Leder gebunden, die Seiten eng beschrieben. Die meisten von uns können die Schrift nicht mehr lesen, mit der Friedrich Bernbeck in der Mitte des 16. Jahrhunderts Seite um Seite füllte. Doris Badel kann es, und die Leiterin des Kitzinger Stadtarchivs tut es oft. Denn vieles aus der Geschichte der Stadt wüsste man heute nicht mehr, hätte der einstige Oberbürgermeister sich nicht die Mühe gemacht, sein Wissen niederzuschreiben.

„Friedrich Bernbeck (1511 bis 1570) war Bürgermeister und Gestalter der Reformation in Kitzingen“, so ist in Nachschlagwerken über einen der berühmtesten Söhne der Stadt zu lesen. Am 7. Dezember 1511 wurde er in Kitzingen geboren, er besuchte die lateinische Schule in Kitzingen, das Gymnasium in Nürnberg, die Hochschule in Wittenberg. „Mit gerade mal 20 Jahren wurde er in den Rat der Stadt Kitzingen gewählt“, berichtet Doris Badel. Der Beginn einer steilen politischen Karriere. Bernbeck bekleidete im Laufe der Zeit die wichtigsten städtischen Ehrenämter, war unter anderem Gerichtsmitglied, Steuereinnehmer, Baumeister und Kirchenoberpfleger sowie viele Jahre lang Oberbürgermeister.

Die Bildung war ihm wichtig. Er reformiert das Schulwesen im Sinne Luthers und Melanchthons, so dass es in Kitzingen 1540 fünf „Teutsche Schulen“ gab, darunter eine für Mädchen. Viele junge Männer hatten ihm zu verdanken, dass sie ein Studium absolvieren konnten. Bürgerliche Stiftungen, darunter auch eine von Bernbeck selbst, ermöglichten ein städtisches Stipendienwesen. „Es gab zu dieser Zeit im Deutschen Reich keine andere Stadt, vor allem nicht dieser Größe, die so viele Studenten gefördert hat“, sagt Doris Badel.

Die Bernbeck-Chronik, das wichtigste Nachschlagewerk der Stadtgeschichte, hat er 1549 verfasst. Er hat alte Dokumente, Urkunden und Schriften, die er im Rathaus fand, chronologisch geordnet, verzeichnet und fortgeführt. Während Anfangs zwischen den Einträgen oft lange zeitliche Lücken – beispielsweise im Zeitraum zwischen 800 und 1000 – klaffen, weil Bernbeck keine Aufzeichnungen hatte, sind die Informationen aus der Zeit, in der er selbst lebte, natürlich sehr viel umfassender.

Vieles wäre für die Nachwelt verloren, hätte Bernbeck es nicht in seiner Chronik verzeichnet. Dass die Aufständischen zu Zeiten des Bauernkrieges ihre Briefe mit einem Siegel versahen, zum Beispiel, und wie dieses aussah. Bernbeck hat es in seine Chronik gezeichnet. Auch die Namen der Bauern, die auf Befehl von Markgraf Kasimir von Brandenburg-Ansbach im Leidenhof geblendet wurden, hat er aufgelistet – und überraschenderweise auch den des Scharfrichters verewigt. „Meister Augustin“ führte den Befehl des „gnädigen Herrn“ im Jahr 1525 am Freitag nach Pfingsten aus. „Es ist das einzige Mal, dass ein Scharfrichter namentlich erwähnt wird. Solche Informationen finde ich sonst nirgendwo“, so Doris Badel.

Mit dem Reformator Philipp Melanchthon war Bernbeck befreundet, mit Paul Eber unterhielt er einen regen Briefwechsel. Kein Wunder also, dass die Reformation in Kitzingen untrennbar auch mit seinem Namen verknüpft ist. In seiner Chronik liefert er spannende Erkenntnisse über das „Evangelische Jahrhundert“. So erfährt man, dass am 8. Sonntag nach Trinitatis, dem 10. August 1522, Christoph Hofmann in der heute katholischen Kirche St. Johannes die erste Predigt der Reformation hielt. Ohne die Katholiken zu benennen, predigte er in Bezug auf das Matthäusevangelium über Wölfe, die sich in Schafskleidern verbergen würden. Doch den Kirchenbesuchern war klar, dass es ihm vor allem um die „Papisten“ ging, was diese natürlich erboste und den Auftritt des Pfarrverwesers zur Folge hatte. Tagelang war die Predigt Hofmanns Gesprächsstoff in der Stadt – daran hat auch der ehemalige Kitzinger Dekan Christoph Schmerl vor einigen Jahren anlässlich des 525-jährigen Weihejubiläums der St. Johannes-Kirche in einem Vortrag und einem Buchbeitrag erinnert.

Wichtige Quelle ist die Bernbeck-Chronik für die Ausstellung „Kitzingen im Jahrhundert der Glaubensspaltung“, die Stephanie Falkenstein, Leiterin des Städtischen Museums, und ihr Mitarbeiter Klaus Hofmann in Zusammenarbeit mit der evangelischen Gemeinde Kitzingen vorbereiten. Am 8. November um 18 Uhr wird sie eröffnet. Hofmann hat dafür aus Pappe gotische Kirchenfenster nachgebaut, die als Kulisse für die Präsentation der Texte und Bilder dienen. Sie sind der St. Johannes-Kirche nachempfunden. Die Texte stammen von Stephanie Falkenstein, die Bilder sind der Paul-Eber-Bibel entnommen. Sechs Einheiten mit je drei Einzelfenstern führen den Betrachter durch das „Evangelische Jahrhundert“. Die Ausstellung läuft bis zum 31. Dezember.